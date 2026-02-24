શનિના ઘરમાં 5 શક્તિશાળી ગ્રહોનો જમાવડો, 3 રાશિવાળા હોળી સુધી સતર્ક રહેજો, જીવન ખેદાનમેદાન થાય તેવા એંધાણ
શનિ એ કુંભ રાશિના સ્વામી ગ્રહ છે અને આ રાશિમાં હાલ શક્તિશાળી પાંચ ગ્રહોનો જમાવડો છે. જે હોળી સુધી રહેશે. આ સમય કેટલીક રાશિઓ માટે સારો છે પરંતુ અમુક રાશિઓ માટે ખુબ પડકારભર્યો છે. જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન...
શનિના સ્વામીત્વવાળી કુંભ રાશિમાં 23 ફેબ્રુઆરીથી પંચગ્રહી યોગ બની ગયો છે. શુક્ર, મંગળ, સૂર્ય, બુધ અને રાહુ જેવા શક્તિશાળી ગ્રહો હાલ એકસાથે શનિની રાશિ કુંભમાં ભેગા થયા છે. આ બળશાળી ગ્રહોનો જમાવડો કેટલાક રાશિવાળા માટે અશુભ સમય લાવ્યો છે. ગ્રહોનો આ સંયોગ 2 માર્ચ સુધી એટલે કે હોળી સુધી રહેશે. આ સમય આર્થિક અને કરિયર મોરચે ભારે પડકાર લાવી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને આ પંચગ્રહી યોગ લાભ કરતા નુકસાન વધુ કરાવે તેવા સંકેત આપે છે. તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં પંચગ્રહી યોગ બન્યો છે. આ ભાવ શત્રુ,ચિંતા અને રોગનો ભાવ ગણાય છે. આથી આ રાશિવાળાએ પોતાના હરિફોથી ચેતતા રહેવું પડશે. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય લેવો નહીં. કોઈ ખરાબ સમાચાર હચમચાવી શકે છે. જીવનમાં ઉતાર ચડાવનો સામનો કરવો પડી શકે. કાર્યક્ષેત્રે સંભાળીને રહો. હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ તમારે રોજ કરવો જોઈએ.
મીન રાશિ
મીન રાશિ પર આમ પણ હાલ પનોતી ચાલે છે. તમારી રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં પંચગ્રહી યોગ બન્યો છે. જે હાનિ અને વિદેશનો કારક ગણાય છે. આર્થિક મામલે નાની અમથી ભૂલ ભારે પડી શકે છે. પૈસાની લેવડદેવડમાં ધ્યાન રાખવું. કાર્યક્ષેત્રે નકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળી શકે. ધૈર્ય જાળવવું. કામ પર ફોકસ કરવું. વાદ વિવાદથી બચવું. ઉપાય તરીકે ભગવાન વિષ્ણુના મંત્રોનો જાપ કરવો જોઈએ.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે પણ આ પંચગ્રહી યોગ અશુભ વર્તાઈ રહ્યો છે. આ રાશિના અષ્ટમ ભાવમાં પાંચ ગ્રહોનો જમાવડો છે. આ ભાવ અનિશ્ચિતતાઓ અને દુર્ઘટનાઓનો કારક ગણાય છે. આથી મુસાફરીથી બચવું. કરિયર અંગેકોઈ મોટા નિર્ણય ન લેવા. કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપવા કે ન લેવા. સ્વાસ્થ્ય જાળવવું. શિવલિંગ પર જળ અર્પણ કરો તો સારું રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
