Paneer Side Effects: આ 5 બીમારીમાં પનીર એટલે સફેદ ઝેર, પનીર ખાવાથી શરુ થઈ જાય આડઅસરો
Paneer Side Effects: શાકાહારી માટે પનીર પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. પનીરમાંથી બનતી વેરાયટી લોકો સૌથી વધુ ખાતા હોય છે. પંજાબી શાકથી લઈ પરોઠા, ટીક્કી, સેન્ડવીચ, પીઝા સહિતની વસ્તુઓમાં પનીર ભરી ભરીને એડ કરવામાં આવે છે. આમ તો પનીર ખાવામાં કોઈ સમસ્યા નથી હોતી. બસ આ 5 બીમારીઓ હોય તેમણે પનીરથી દુર રહેવું જોઈએ.
પનીર સફેદ ઝેર સાબિત થઈ શકે
આયુર્વેદ અનુસાર પનીર શરીરને પ્રોટીન પુરું પાડે છે પણ આ 5 બીમારી કે સમસ્યા હોય તેમના માટે પનીર સફેદ ઝેર સાબિત થઈ શકે છે. પનીર હેલ્ધી છે પણ શરીરમાં પહેલાથી જ આ 5 રોગ હોય તો પનીરના સારા ગુણ પણ તેને હાનિકારક બનાવી શકે છે. એટલા માટે આ 5 સમસ્યા હોય તેમણે પનીર ન ખાવું અથવા ઓછું ખાવું.
યુરિક એસિડ
જે લોકોને યુરિક એસિડ વધેલું હોય અથવા વારંવાર વધી જતું હોય તેમણે પનીર ઓછું ખાવું અથવા ન ખાવું જોઈએ. પનીરનું પ્રોટીન શરીરમાં યુરિક એસિડનું લેવલ વધારી દેશે જેના કારણે સાંધામાં અસહ્ય પીડા ઉપડી શકે છે.
કોલેસ્ટ્રોલ
જે લોકોનું વજન વધારે હોય અથવા તો બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય તેમણે પણ પનીર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. પનીરમાં ફેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે વજન અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ બંનેમાં વધારો કરશે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર
હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીએ પણ વધારે માત્રામાં પનીર લેવું નહીં. પનીરમાં સોડિયમ અને ફેટ વધારે હોય છે જેના કારણે બ્લડ પ્રેશરના દર્દીનું સ્વાસ્થ્ય પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
કિડની પેશન્ટ
પનીર કેલ્શિયમ અને પ્રોટીનથી ભરપુર હોય છે. જે લોકોને કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય, કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય કે અન્ય તકલીફ હોય તો તેમણે પણ પનીર ખાવાનું ટાળવું. પનીર ખાવાથી કિડની પર પ્રેશર વધી શકે છે.
એસિડિટી
જે લોકોની પાચનશક્તિ નબળી હોય અથવા વારંવાર એસિડિટી, બ્લોટિંગ જેવી સમસ્યા થતી હોય તેમની તકલીફ પનીર ખાવાથી વધી શકે છે. તેથી પાચન નબળું હોય તેમણે પનીર ખાવાનું ટાળવું અથવા ઓછું ખાવું.
