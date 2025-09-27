ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

હવામાન વિભાગ, અંબાલાલ પટેલ અને પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી ; આ જિલ્લાઓને ભારે વરસાદનું મોટું એલર્ટ

Gujarat Weather Forecast : સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સિસ્ટમ આગામી 28 સપ્ટેમ્બરે વહેલી સવારે મુંબઈ ઉપર પહોંચતાની સાથે જ વધારે મજબૂત બની જશે. જેના પરિણામે 28 અને 29 સપ્ટેમ્બર, એમ બે દિવસ મુંબઈમાં ધોધમાર વરસાદની પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી પડશે.
 

Updated:Sep 27, 2025, 09:10 AM IST

સિસ્ટમ લો પ્રેશરમાં ફેરવાઈને જમીન પર ઉતરી 

આવતીકાલે 28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. આ હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું કે, બંગાળની ખાડીમાં જે સિસ્ટમ બની હતી, તે મજબૂત બનીને લો પ્રેશરની કેટેગરીમાં ફેરવાઈને જમીન ઉપર આવી ગઈ છે. હાલ આ સિસ્ટમ આંધ્ર પ્રદેશના વિજયવાડા અને વિશાખાપટ્ટનમના વચ્ચેના ભાગોમાં સક્રિય છે અને ધીમે-ધીમે ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહી છે.

બે દિવસ ધોધમાર વરસાદ પડશે

આ સિસ્ટમ આગામી 28 સપ્ટેમ્બરે વહેલી સવારે મુંબઈ ઉપર પહોંચતાની સાથે જ વધારે મજબૂત બની જશે. જેના પરિણામે 28 અને 29 સપ્ટેમ્બર, એમ બે દિવસ મુંબઈમાં ધોધમાર વરસાદ પડશે. ભારે વરસાદના પગલે મુંબઈનું જનજીવન ખોરવાઈ જશે. મુંબઈની સાથે જ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડશે. આ સિસ્ટમ મુંબઈ પાસે થઈને અરબ સાગરમાંથી પસાર થવાની છે. આથી સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કાંઠાના જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી 

હવામાન વિભાગના ડાયરેકટરે કહ્યું કે, નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પડશે. આગામી 7 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 27 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા સિવાય રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે. આ દિવસોમાં ગાજવીજ સાથે 30 થી 40 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બંગાળની ખાડીમાં વોલમાર્ક લો પ્રેશર સક્રિય થતા રાજ્યમાં વરસાદની વકી છે. આ કારણે અમદાવાદમાં આજે વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે હળવા વરસાદની શકયતા છે.   

અંબાલાલ પટેલની આગાહી  

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આજે તારીખ 26 સપ્ટેમ્બરથી દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 27 સપ્ટેમ્બરથી દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ શરૂ થશે. 28 થી 30 તારીખ સુધીમાં જૂનાગઢ, અમરેલી, બોટાદ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર સહિતના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. તો પાટણ, સમી, હારીજ, કલોલ, માણસા, કડી, બેચરાજી, વડનગર, સિદ્ધપુર, પાલનપુર, હિંમતનગર, પ્રાંતિજ, અરવલ્લી, પંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા, બોડેલી, કરજણ, તારાપુર, સોજીત્રા, ભરૂચ, જંબુસર, વડોદરા અને ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. વીજપ્રપાતથી સાવચેત રહેવું, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ રહેશે. 

