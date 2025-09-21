વરસાદ આ જિલ્લાવાળાઓની નવરાત્રિ બગાડશે, પરેશ ગોસ્વામીની નવી આગાહી
Paresh Goswami Ni Agahi : હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામી આગાહી કરી કે, 2025 નુ ચોમાસુ તેના અંતિમ ચરણમાં છે ત્યારે બંગાળની ખાડીમાં એક સાઇકલોનિક સર્ક્યુલેશન બનવા જઈ રહ્યું છે જેના કારણે નવરાત્રિ પર ભારે વરસાદ જેવા મળે તેવી સંભાવના છે.
વરસાદનો મોટો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે
ચોમાસના વિદાયની શરૂઆત ગુજરાતમાં કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતથી થઈ હતી. આ જિલ્લાઓમાં તો ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે. પરંતું વિદાયની શરૂઆત થયાના બે દિવસ બાદ જ ચોમાસાની વિદાય અટકી ગઈ છે. જેમ નૈઋત્યનું ચોમાસું શરૂ થાય ત્યારે કેરળથી આગળ વધીને ક્યારેક મહારાષ્ટ્ર કે ગોવામા ચોમાસું વચ્ચે અટકી જતું હોય છે. તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં પણ ચોમાસાની વિદાય અટકી પડી છે.
હજી ચોમાસાની વિદાય નહિ થાય
ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાય ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાંથી આગળ વધીને રોકાઈ ગઈ છે, તેથી હાલ ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય રહેશે. છેલ્લા બે દિવસથી અનેક વિસ્તારમા વરસાદ પડી રહ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં વધુ વરસાદ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ છે. વરસાદી માહોલ 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રહેશે. તેના બાદ રાબેતા મુજબનો હળવો માહોલ રહેશે.
મહિનાના અંતે સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન આવી રહ્યું છે
આ મહિનાના અંતેમાં વરસાદનો વધુ એક મોટો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. બંગાળની ખાડી સક્રિય થઈ છે, અને આ મહિનાના અંતમાં એક સયાક્લોનિક સરરક્યુલેશન બનશે. આ ટ્રેક જોતા, તે ગુજરાત પરથી પસાર થાય તેવી શક્યતા વધુ છે. પરંતું વરસાદ જ્યારે અંતિમ ચરણમાં હોય, ચોમાસું પૂર્ણ થવાના આરે હોય ત્યારે આ પ્રકારની સિસ્ટમના ટ્રેક બદલાતા હોય છે. તેથી હાલ તેનું પૂર્વાનુમાન કરી શકાય તેમ નથી. હાલ જે ટ્રેક છે, તે મુજબ બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ આંધ્રપ્રદેશના વિસ્તારમાંથી મહારાસ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર થઈ આગળ વધશે.
28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધીની આગાહી
28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબરથી સુધી ગુજરાતના 60 ટકા વિસ્તારમાં વરસાદ આવશે. 28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધી ક્યાંક 3 ઈંચ તો ક્યાંક 5 ઈંચ સુધી વરસાદ આવશે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં તેની અસર વધુ જોવા મળશે. જોકે, મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદ વધુ અસર નહિ જોવા મળે.
આ બાદ ચોમાસાની વિદાય નક્કી
આ વરસાદ ગાજવીજ અને તોફાની પવન સાથે પડવાની આગાહી છે. આ રાઉન્ડ છેલ્લો રાઉન્ડ હશે. તેના બાાદ ચોમાસાની વિદાય થશે. તે પચી જે વરસાદ આવશે તેને માવઠાનો વરસાદ કહેવાશે.
