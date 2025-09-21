હવે આ વિસ્તારાનો વારો! ગુજરાતમાં ગુમ થયેલા વરસાદ અંગે પરેશ ગોસ્વામીની નવી આગાહી, તમામને ચોંકાવ્યા!
Paresh Goswami Ni Agahi: ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાય ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાંથી આગળ વધીને રોકાઈ ગઈ છે, તેથી હાલ ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય રહેશે. છેલ્લા બે દિવસથી અનેક વિસ્તારમા વરસાદ પડી રહ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં વધુ વરસાદ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ છે. વરસાદી માહોલ 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રહેશે. તેના બાદ રાબેતા મુજબનો હળવો માહોલ રહેશે.
હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામી આગાહી કરી કે 2025 નુ ચોમાસુ તેના અંતિમ ચરણમાં છે ત્યારે બંગાળની ખાડીમાં એક સાઇકલોનિક સર્ક્યુલેશન બનવા જઈ રહ્યું છે જેના કારણે નવરાત્રિ પર ભારે વરસાદ જેવા મળે તેવી સંભાવના છે. આ મહિનાના અંતેમાં વરસાદનો વધુ એક મોટો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. બંગાળની ખાડી સક્રિય થઈ છે, અને આ મહિનાના અંતમાં એક સયાક્લોનિક સરરક્યુલેશન બનશે. હવામાન વિભાગે ગાજવીજ સાથે ભારે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, જેની ગતિ 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલી રહી શકે છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 48 કલાક માટે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેના પગલે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ આગાહીને કારણે નવરાત્રીની ઉજવણી પર પણ અસર થવાની શક્યતા છે અને ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પડી શકે છે. આ ટ્રેક જોતા તે ગુજરાત પરથી પસાર થાય તેવી શક્યતા વધુ છે. પરંતું વરસાદ જ્યારે અંતિમ ચરણમાં હોય, ચોમાસું પૂર્ણ થવાના આરે હોય ત્યારે આ પ્રકારની સિસ્ટમના ટ્રેક બદલાતા હોય છે. તેથી હાલ તેનું પૂર્વાનુમાન કરી શકાય તેમ નથી.
હાલ જે ટ્રેક છે, તે મુજબ બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ આંધ્રપ્રદેશના વિસ્તારમાંથી મહારાસ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર થઈ આગળ વધશે. ગાંધીનગર, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવ જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 7 દિવસ સુધી રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂરી તકેદારી રાખવાની સલાહ આપી છે.
ચોમાસના વિદાયની શરૂઆત ગુજરાતમાં કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતથી થઈ હતી. આ જિલ્લાઓમાં તો ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે. પરંતું વિદાયની શરૂઆત થયાના બે દિવસ બાદ જ ચોમાસાની વિદાય અટકી ગઈ છે. જેમ નૈઋત્યનું ચોમાસું શરૂ થાય ત્યારે કેરળથી આગળ વધીને ક્યારેક મહારાષ્ટ્ર કે ગોવામા ચોમાસું વચ્ચે અટકી જતું હોય છે. તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં પણ ચોમાસાની વિદાય અટકી પડી છે. જો તમે નવરાત્રીની ઉજવણીનું આયોજન કરી રહ્યા હો, તો હવામાનની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને જ આગળ વધવું હિતાવહ રહેશે.
જોકે, મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદ વધુ અસર નહિ જોવા મળે. આ વરસાદ ગાજવીજ અને તોફાની પવન સાથે પડવાની આગાહી છે. આ રાઉન્ડ છેલ્લો રાઉન્ડ હશે. તેના બાાદ ચોમાસાની વિદાય થશે. તે પચી જે વરસાદ આવશે તેને માવઠાનો વરસાદ કહેવાશે. 28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબરથી સુધી ગુજરાતના 60 ટકા વિસ્તારમાં વરસાદ આવશે. 28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધી ક્યાંક 3 ઈંચ તો ક્યાંક 5 ઈંચ સુધી વરસાદ આવશે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં તેની અસર વધુ જોવા મળશે.
