દોરી પર ગરબા કેવી રીતે રમાય છે! દોરીની ગાંઠ ન પડે, અને ગરબા પણ રમાય, સમજો તેનું ગણિત
Navratri 2025 પ્રેમલ ત્રિવેદી/પાટણ : આદ્યશક્તિ માં જગદંબા ભવાનીના નવલા નોરતાનો પ્રારંભ થઇ ગયો છે આસ્થાનું અનેરું પર્વ એટલે નવરાત્રી જગતજનની માં અંબાની ભક્તિનું પર્વ શરૂ થયું છે ત્યારે દિવસે ને દિવસે નવલા નોરતાનો રંગ જામ્યો છે તો આજે જોઈએ પાટણ ના ગુર્જરવાડા ના દોરી ગરબા ,દોરી ગરબા રમવા એ એક કળા છે
પાટણના ગુર્જરવાડામાં વર્ષોથી રમવામાં આવતા દોરી ગરબા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. આ વર્ષે અહીં 24 ખેલૈયાઓ દોરી ગરબા રમ્યા. આ ગરબાની વિશેષતા એ છે કે, દોરી પકડીને અડધા ખેલૈયાઓ અંદરની તરફ રમે છે અને બાકીના ખેલાડીઓ બહારની તરફ રમે છે. ખેલૈયાઓ એ રીતે તાલમેલ સાધીને રમે છે, જેથી દોરીમાં ગુંથણી થાય છે. દોરી છેક નીચે સુધી ગુંથાઈ જાય પછી તે છુટે એ રીતે ગરબા રમવામાં આવે છે.આ ગરબા એકબીજા સાથે તાલમેલ રાખવાનો અને વિવિધતમાં એકતાના સંદેશો આપે છે.
ગુર્જરવાડા માં રમાતા દોરી ગરબા ની વીસેસતા એ છે કે દોરી ગરબા ની સુંદરતા એ એનું મહત્વ ખેલૈયાઓ રમતા હોય ત્યારે એની ગૂંથણી મહત્વ ની છે હાથમાં દોરી પકડી અડધા ખેલૈયાઓ તાલ આપીને અંદર ની તરફ રમે છે તો અડધા બહાર ની તરફ ગોળ ઘૂમીને ગરબે રમવા લાગે ત્યારે દોરીની સુંદર ગૂંથણી તૈયાર થાય છે, દોરી ગરબા રમવા એ આવડત ભરી કળા છે જેમાં ચાલુ ગરબે ખેલૈયાઓ બદલાતા પણ હોય છે સંપૂર્ણ ગરબા રમાય ત્યાં સુધી દોરી છેક નીચે સુધી ગૂંથાય છે જે ગૂંથણી છોડવા માટે પણ ગરબે રમવું પડે છે ખેલૈયાઓ દોરીનો હાથ બદલો કરે છે જેથી ગરબા રમતા જાય તેમ તેમ ગૂંથણી છૂટતી જાય આમ ભાતીગળ પદ્ધતિથી તાલબદ્ધ રીતે રમાતા દોરી ગરબા એ સાંસ્કૃતિક વારસા સમાન છે જોકે આ વારસો હવે અમુક જગ્યા એ જ જળવાઈ અને સચવાઈ રહ્યોછે..
બધા ખેલૈયાઓ માટે દોરી ગરબા રમવું એ આસાન નથી પાટણ ના ગુર્જરવાડામાં હજુ પણ દોરી ગરબા સચવાયેલા છે અને દર વર્ષે આ ગરબા રમવાની પરંપરા જળવાઈ રહી છે અહીંના ખેલૈયાઓ દર વર્ષે નવરાત્રી દરમિયાન અમુક દિવસે દોરી ગરબા અચૂક રમે છે જેથી આ પરંપરા પેઢીગત જળવાઈ રહે અને કળા જીવંત રહે જોકે નવા ખેલૈયા કે અજાણ્યા લોકો માટે દોરી ગરબા રમવા અંત્યત કઠિન છે દોરી ગરબા એ આઠ, બાર કે ચોવીશ દોરીના હોય છે જે એક ગોળ પાટિયા માં ઘડિયાળના આંકડા ની જેમ થોડા થોડા અંતરે બાંધેલી હોય છે પાટીયાની ઉપર મધ્યભાગે લોખન્ડનું કડું લગાવેલ હોય છે જેને દોરડા વડે મેદાનમાં ઊંચે બાંધવામાં આવેછે.
આમ ગરબાની દોરી નીચેની તરફ ઉતરતી હોય જેને ખેલૈયાઓ એક હાથે પકડે છે ખેલૈયાઓ બીજા હાથમાં તાલ આપવા માટે દાંડિયા રાખે છે જેમાં અડધા ખેલૈયાઓ જમણા હાથે દોરી પકડેછે અને અડધા ડાબા હાથે જેથી ગરબામાં સામ સામે તાળી આપી ને રમી શકાય આ ગણતરીપૂર્વક ના ખેલૈયાઓ ચોક્કસ અંતર થી ગરબે રમતા હોય છે. ગુર્જરવાડા માં રમાતા દોરી ગરબા સૌ કોઈને જોવાનું મન થાય તેવા હોય છે અને આ પરંપરા આજ ની પેઢી શીખી રહી છે અને આ પ્રકાર ના ગરબા રમવા તેમને પણ ખુબજ પસંદ પડી રહ્યા છે
