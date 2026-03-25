ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોPension News: પેન્શનમાં 30 ટકાથી 34 ટકાનો વધારો, 8માં પગાર પંચ પર આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ, જાણો

Pension News: પેન્શનમાં 30 ટકાથી 34 ટકાનો વધારો, 8માં પગાર પંચ પર આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ, જાણો

Salary Increase: કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મું પગાર પંચ લાગુ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે 1લી જાન્યુઆરીથી 8મું પગાર પંચ લાગુ થશે કે કેમ અને બાકીની રકમનું એરિયર ક્યારે આવશે તેને લઈને કર્મચારીઓમાં મુંઝવણ છે. જો કે આ વખતે પગારમાં 30થી 34 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
 

Updated:Mar 25, 2026, 08:16 AM IST

1/7
image

Salary Increase: દેશભરના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો હાલમાં 8મા પગાર પંચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. જેમ જેમ પ્રક્રિયા આગળ વધી રહી છે, તેમ તેમ પગાર વધારાની અને મોટા પાયે બાકી રકમની અપેક્ષાઓ વધી રહી છે. જો કે કમિશનનો અંતિમ અહેવાલ હજુ બાકી છે, પ્રારંભિક અંદાજો લાખો લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયા છે.  

2/7
image

એવું માનવામાં આવે છે કે 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી કાગળ પર લાગુ કરવામાં આવશે, પરંતુ વધેલા પગાર કર્મચારીઓના ખાતામાં વિલંબિત થઈ શકે છે. એક્સપર્ટના મતે, ગયા વખતની જેમ, વાસ્તવિક લાભ વર્ષના અંત સુધીમાં અથવા નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં જોવા મળી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓને થોડા મહિના રાહ જોવી પડી શકે છે.  

3/7
image

તેમ છતાં, પગાર વધારા અંગે અપેક્ષાઓ ઊંચી છે. એક અહેવાલ મુજબ, આ વખતે પગાર અને પેન્શનમાં આશરે 30 ટકાથી 34 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો આશરે 1.1 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે. આનાથી લોકોની આવકમાં વધારો થશે જ, પરંતુ બજારમાં ખર્ચમાં પણ વધારો થશે, જે અર્થતંત્રને ટેકો આપશે.  

4/7
image

જો કે, અંતિમ વધારો ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખશે, જેમ કે નવું પગાર મેટ્રિક્સ, ભથ્થામાં ફેરફાર અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર. એક્સપર્ટ કહે છે કે આ વખતે વધારો અગાઉના કરતા સમાન અથવા થોડો વધારે હોઈ શકે છે, પરંતુ હજુ સુધી કંઈ અંતિમ નથી.

5/7
image

સરકારી માહિતી અનુસાર, દેશમાં 50 લાખથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ છે. વધુમાં, લગભગ 69 લાખ પેન્શનરો જૂની પેન્શન સિસ્ટમ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે લગભગ 50,000 રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માં નોંધાયેલા છે. પરિણામે, આ પગાર પંચ વસ્તીના મોટા ભાગને અસર કરશે.   

6/7
image

કમિશનની પ્રક્રિયા હાલમાં પરામર્શના તબક્કામાં છે, અને સરકાર તમામ હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો લઈ રહી છે. 8મા પગાર પંચ માટે પ્રતિસાદ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 માર્ચ, 2026 નક્કી કરવામાં આવી છે.   

7/7
image

મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, બધા સૂચનો ફક્ત MyGov પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન સ્વીકારવામાં આવશે. ઇમેઇલ, PDF અથવા હાર્ડ કોપી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. હવે, દરેક વ્યક્તિ કમિશનની અંતિમ ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યું છે, જે ભવિષ્ય અંગે સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરશે.

pension increase8th Pay Commission UpdateGujarati NewsBusiness NewsSalary increase

Trending Photos