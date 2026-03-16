8મા પગાર પંચમાં આ કર્મચારીઓ માટે પેન્શન અપડેટ્સ, સરકારે લોકસભામાં આપ્યો જવાબ, જાણો
8th Pay Commission: દેશભરમાં 8મા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની છે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પગાર અને પેન્શન વધારાની આશા રાખી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, બીજો એક મોટો વર્ગ (જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના નિવૃત્ત કર્મચારીઓ (PSBs)) પણ તેમની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગણી અંગે અવાજ ઉઠાવી રહ્યો છે. આ પેન્શનરો કહે છે કે સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં સમયાંતરે સુધારો કરવામાં આવે છે, પરંતુ બેંક નિવૃત્ત કર્મચારીઓના મૂળ પેન્શનમાં લગભગ ત્રણ દાયકાથી સુધારો કરવામાં આવ્યો નથી.
આ મુદ્દો તાજેતરમાં લોકસભામાં પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. સાંસદ કોંડા વિશ્વેશ્વર રેડ્ડીએ સરકારને પૂછ્યું હતું કે શું, કેટલીક નાણાકીય સંસ્થાઓમાં પેન્શનમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, તો શું જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પેન્શનમાં પણ વધારો કરવા માટે વિચારણા કરી શકાય છે. આ પ્રશ્નના જવાબમાં, નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સરકારના સત્તાવાર વલણને સ્પષ્ટ કર્યું.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે કેટલીક સંસ્થાઓમાં ખરેખર પેન્શનમાં વધારો થયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, 1 નવેમ્બર, 2022 પહેલાં નિવૃત્ત થયેલા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના પેન્શનરો માટે મૂળભૂત પેન્શનમાં 10% વધારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે.
આ વધારો 1 નવેમ્બર, 2022થી અસરકારક માનવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ (NABARD)ના નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પેન્શનમાં પણ અગાઉ વિવિધ તબક્કામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.
જો કે, જ્યારે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના નિવૃત્ત કર્મચારીઓની વાત આવે છે, ત્યારે પરિસ્થિતિ અલગ છે. સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે જાહેર ક્ષેત્રની બેંક પેન્શનરોના મૂળભૂત પેન્શનમાં સુધારો કરવા માટે હાલમાં કોઈ દરખાસ્ત વિચારણા હેઠળ નથી. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં પેન્શન સિસ્ટમ અલગ નિયમો હેઠળ કાર્ય કરે છે.
ઉદાહરણ તરીકે, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના કર્મચારીઓનું પેન્શન SBI કર્મચારી પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેશન્સ, 2014 હેઠળ નક્કી કરવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોના કર્મચારીઓનું પેન્શન બેંક કર્મચારી પેન્શન રેગ્યુલેશન્સ, 1995 અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે. આ નિયમો મૂળભૂત પેન્શનના સમયાંતરે સુધારાની જોગવાઈ કરતા નથી.
જોકે, બેંક પેન્શનરોને સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિત પેન્શન મળતું નથી. સરકારના મતે, વધતી જતી ફુગાવાની અસરને ઓછી કરવા માટે તેમને દર છ મહિને મોંઘવારી રાહત મળે છે. વધુમાં, 12મી દ્વિપક્ષીય સમાધાન અને 9મી સંયુક્ત નોંધ હેઠળ, બેંકો કેટલાક પેન્શનરો અને કુટુંબ પેન્શનરોને માસિક એક્સ-ગ્રેશિયા ચૂકવણી પણ પૂરી પાડી રહી છે, ખાસ કરીને જેઓ 31 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ અથવા તે પહેલાં પેન્શન માટે પાત્ર બન્યા હતા.
હાલમાં, સરકારનો પ્રતિભાવ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બેંક પેન્શનરોના મૂળ પેન્શનમાં વધારો કરવાની કોઈ યોજના નથી. જો કે, 8મા પગાર પંચ અંગે દેશભરમાં ચર્ચાઓ તીવ્ર બનતી જાય છે, ભવિષ્યમાં આ મુદ્દો ફરીથી વેગ પકડી શકે છે. લાખો નિવૃત્ત બેંક કર્મચારીઓ આશા રાખી રહ્યા છે કે સરકાર ભવિષ્યમાં તેમના પેન્શનને અપડેટ કરવા અંગે કોઈ નક્કર નિર્ણય લઈ શકે છે.
