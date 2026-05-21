/આ તારીખે જન્મેલા લોકોનું સીધુ ભગવાન સાથે હોય છે કનેક્શન, માંગ્યા વગર જ ઈચ્છા થાય પૂરી!

અંક જ્યોતિષ પ્રમાણે એવા કેટલાક મૂળાંક હોય છે જેના પર ભગવાનની કૃપા હોવાનું માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આ મૂળાંકવાળા લોકોનું ભગવાન સાંભળે છે અને તેમની ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. જાણો તેમાં તમારો મૂળાંક છે કે નહીં.
અંક જ્યોતિષ મુજબ દરેક મૂળાંક સાથે કોઈને કોઈ ગ્રહનો સંબંધ હોય એવું માનવામાં આવે છે. જેના આધારે વ્યક્તિના સ્વભાવ અને વ્યક્તિત્વ વિશે ખબર પડે છે. કેટલીક તારીખે જન્મેલા લોકોનું મન પૂજા-પાઠ, ભક્તિ અને આધ્યાત્મ તરફ આકર્ષિત થાય છે. જેના કારણે આ મૂળાંકવાળા પર ભગવાનની ખાસ કૃપા રહે છે. (photo-AI)
આજે અમે તમને કેટલાક એવા લોકો વિશે જણાવીશું જેમની જન્મતારીખ ખુબ લકી ગણાય છે અને તેઓ ભગવાનની ખુબ નજીક હોવાનું કહેવાય છે. આ લોકો ભગવાનના પ્રિય પણ ગણવામાં આવે છે. શું તેમનું ભગવાન જલદી સાંભળે છે? (photo-AI)
મૂળાંક 2 વાળા લોકોના મન પૂજા પાઠ, ભક્તિ, ધ્યાનમાં વધુ રહે છે. આવા લોકો ભગવાનને પ્રિય હોવાનું કહેવાય છે. ઈશ્વરની વિશેષ કૃપા હોવાથી તેમના જીવનમાં આવતી પરેશાનીઓ ટળે છે. તેમને ઈશ્વરી સંકેત મળતા રહે છે. કોઈ પણ મહિનાની 2, 11, 20 કે 29 તારીખે જન્મેલા લોકોનો મૂળાંક 2 હોય છે.
કોઈ પણ મહિનાની 7. 16 અને 25 તારીખે જન્મેલા લોકોનો સ્વામી ગ્રહ કેતુ હોય છે જે જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ આધ્યાત્મ અને મોક્ષ તરફ વધુ ઝૂકાવ આપે છે. આ તારીખે જન્મેલા લોકોનો મૂળાંક 7 હોય છે અને તેમનો ભગવાન પ્રત્યે અતૂટ વિશ્વાસ જ તેમને દરેક નેગેટિવિટીથી દૂર રાખે છે. આ લોકો થોડા રહસ્યમયી સ્વભાવના અને આધ્યાત્મિક હોય છે.
કોઈ પણ મહિનાની 9, 18, 27 તારીખે જન્મેલા લોકોનો મૂળાંક 9 હોય છે અને તેમને પણ ભગવાન પ્રત્યે ગાઢ આસ્થા હોય છે. જે તેમને આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. ઈશ્વરની કૃપાથી આ લોકોને માંગ્યા વગર બધુ મળતું હોય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)