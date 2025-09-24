ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઓકટોબરના પહેલા જ અઠવાડિયામાં આ 3 રાશિનો લોકો થશે માલામાલ ! ગ્રહોનો રાજકુમાર કરશે ગોચર

Budh Gochar: ઓક્ટોબરમાં બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તુલા રાશિમાં બુધનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સકારાત્મક સમયની શરૂઆત કરશે. જાણો બુધના તુલા રાશિમાં આગમનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
 

Updated:Sep 24, 2025, 09:57 AM IST

Budh Gochar: ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ દર મહિને એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગોચર કરે છે. વૈદિક જ્યોતિષમાં બુધને બુદ્ધિ, જ્ઞાન, તર્ક અને વાણીનો કારક માનવામાં આવે છે. 3 ઓક્ટોબરે બુધ તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે અને 23 ઓક્ટોબર સુધી ત્યાં રહેશે.   

તુલા રાશિમાં બુધનું ગોચર ત્રણ રાશિઓ માટે સારો સમય લાવશે. આ રાશિઓ પૈસા, કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં સકારાત્મક પરિણામોનો અનુભવ કરશે. જાણો બુધના તુલા રાશિમાં ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.  

કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના લોકો માટે, બુધના ગોચરનો પ્રભાવ કારકિર્દીમાં પ્રગતિ દર્શાવે છે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયમાં નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે, જેનાથી તમે યોગ્ય નિર્ણયો લઈ શકશો.

કર્ક રાશિ: તુલા રાશિમાં બુધનું ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે વ્યવસાયમાં ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને વ્યવસાય અને નોકરી બંનેમાં સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ દ્વારા તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. યાત્રા ફાયદાકારક રહેશે. તમને પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવવાની તક પણ મળશે. રોકાણની સારી તકો ઉપલબ્ધ થશે.  

કન્યા રાશિ: બુધનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે આવકના નવા રસ્તા ખોલશે, અને જૂના સ્ત્રોતો દ્વારા પૈસા કમાવવાનું શક્ય બનશે. કોઈપણ અટકેલા ભંડોળ પરત કરવાથી નાણાકીય સ્થિરતા આવી શકે છે. તમને કૌટુંબિક સહયોગ મળશે. અણધાર્યા સારા સમાચાર મળવાના સંકેતો છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

