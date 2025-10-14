ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બદલાશે ભાગ્ય, અચાનક થશે મોટો લાભ, બુધનું ગોચર આ 3 રાશિઓ માટે છે વરદાન !

Budh Gochar: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોના ગોચરનો વ્યક્તિના જીવન પર ઊંડો પ્રભાવ પડે છે. આમાંથી, ચંદ્ર અને બુધને સૌથી ઝડપથી ગોચર કરતા ગ્રહો માનવામાં આવે છે. તેમના ગોચરનો તમામ રાશિઓ પર ઊંડો પ્રભાવ પડે છે.

Updated:Oct 14, 2025, 06:41 PM IST

Budh Gochar: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ હાલમાં તુલા રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને 24 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં શુભ પરિણામો લાવશે. તેમના માટે, આ સમય સંપત્તિ, સફળતા અને સંબંધોમાં સુમેળ લાવશે. ચાલો જાણીએ કે બુધનું ગોચર કઈ રાશિના લોકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે.  

બુધ 24 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધનું આ ગોચર ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. આ સમય ખાસ કરીને વૃશ્ચિક, કુંભ અને સિંહ રાશિ માટે શુભ છે.

સિંહ રાશિ: રાશિના જાતકો માટે, બુધનું આ ગોચર ચોથા ભાવમાં થશે, જે સુખ, સંપત્તિ અને પરિવાર સાથે સંકળાયેલું છે. તેથી, આ સમયગાળો તમારા ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો લાવી શકે છે. તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. વાહન અથવા મિલકત ખરીદવાની શક્યતાઓ છે. સ્થાવર મિલકત અને રોકાણ સાથે સંકળાયેલા લોકો લાભ મેળવી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળવાની અપેક્ષા છે. આ સમય ભાગ્ય અને સખત મહેનતના સંતુલન દ્વારા સફળતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે.

વૃશ્ચિક રાશિ: બુધનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ પરિણામો લાવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બુધ તમારા લગ્ન ભાવમાં ગોચર કરશે, જેનાથી તમારા વ્યક્તિત્વ, વિચારો અને કાર્યશૈલીમાં વધારો થશે. લગ્નયોગ્ય વ્યક્તિઓને સારા પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. પરિણીત વ્યક્તિઓ તેમના વૈવાહિક જીવનમાં પ્રેમ અને સમજણમાં વધારો અનુભવશે. લાંબા સમયથી ચાલતા કૌટુંબિક વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને સન્માનની તકો મળશે. એકંદરે, આ સમૃદ્ધિ, આત્મવિશ્વાસ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાનો સમય રહેશે.

કુંભ રાશિ: આ રાશિના જાતકોમાં બુધનું ગોચર તમારા કારકિર્દી અને વ્યવસાય માટે અત્યંત અનુકૂળ રહેશે. બુધ ગ્રહ તમારી રાશિના કર્મભાવમાં ગોચર કરશે, જે કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિ અને સફળતા દર્શાવે છે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ અને પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયિકોને નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને રોકાણની તકો મળી શકે છે. જૂના પ્રોજેક્ટ્સ વેગ પકડશે, અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમારા પિતા અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના સંબંધો સુધરશે. આ ગોચર વ્યાવસાયિક વિકાસ અને સ્થિરતાનું પ્રતીક છે. (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

