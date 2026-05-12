/11 દિવસમાં આ રાશિના જાતકોને મળશે મોટા સમાચાર, બુધનું અસ્ત ગોચર કરાવશે ખૂબ જ ફાયદો !

Budh Gochar 2026: બુધ ગ્રહોનો રાજકુમાર છે, જે સમયાંતરે અસ્ત અને ઉદય પામે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, બુધ હાલમાં તેની અસ્ત અવસ્થામાં ગોચર કરી રહ્યો છે. બુધનું અસ્ત ગોચર 23 મે, 2026, શનિવારના રોજ રાત્રે 8:01 વાગ્યે થશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહોનું અસ્ત થવું સામાન્ય રીતે શુભ માનવામાં આવતું નથી, કારણ કે તેઓ તેમની શક્તિ ગુમાવે છે. જો કે, બુધ માટે ગણતરીઓ થોડી અલગ હોય છે. જ્યારે બુધ અસ્ત થાય છે, ત્યારે તે ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં ચોક્કસ રાશિઓ માટે નકારાત્મક અસરોને ઘટાડવાનું કામ કરે છે. તો, ચાલો જોઈએ કે બુધના અસ્તથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે, બુધનું અસ્ત સ્વાસ્થ્ય માટે રાહતદાયક સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે કોઈ કાનૂની સમસ્યાઓ કે સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છો, તો તે હળવી થશે. સંશોધન કે વિજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલા લોકો એકાગ્રતામાં વધારો અનુભવશે.
સિંહ રાશિ: સિંહ માટે, બુધ ધન અને નફાના ઘરનું શાસન કરે છે. બુધના અસ્ત દરમિયાન, તમારી ઉર્જા બાહ્ય દુનિયાને બદલે સ્વ-વિકાસ પર કેન્દ્રિત રહેશે. તમને પરેશાન કરી રહેલા જૂના રોકાણનો ઉકેલ મળી શકે છે. તમારી કડવાશ ઓછી થશે, કૌટુંબિક સંબંધોમાં સુધારો થશે.
મીન રાશિ: બુધના અસ્ત સાથે, કૌટુંબિક વાતચીત અથવા નાના વિવાદો સંબંધિત સમસ્યાઓ ઓછી થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈપણ બિનજરૂરી દલીલો શાંત થશે. આ ચિંતન માટે સારો સમય રહેશે.
મેષ રાશિ: મેષ માટે, બુધનું અસ્ત માનસિક તણાવ ઘટાડશે. જો તમારા કામમાં દુશ્મનો અથવા વિરોધીઓ અવરોધ લાવી રહ્યા હતા, તો તેઓ શાંત થઈ જશે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. પૈસા સંબંધિત ચિંતાઓ ઓછી થશે.
