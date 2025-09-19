Numerology: ભાગ્યશાળી હોય છે આ 3 નંબરના લોકો, ઉંમર સાથે વધે છે તેમની દોલત અને શોહરત !
Ank Jyotish: અંકશાસ્ત્ર અનુસાર, વ્યક્તિની જન્મ તારીખ તેમના સ્વભાવ, વ્યક્તિત્વ અને જીવન દિશા વિશે ઘણું બધું જણાવે છે. દરેક સંખ્યાની પોતાની અનોખી ઉર્જા હોય છે, જે વ્યક્તિની કારકિર્દી, વિચારસરણી અને વર્તનને પ્રભાવિત કરે છે.
Ank Jyotish: અંકશાસ્ત્ર અનુસાર, ચોક્કસ જન્મ સંખ્યાઓ તેમને ઉંમર સાથે માન, સંપત્તિ અને ખ્યાતિ લાવે છે તેવું માનવામાં આવે છે. ચાલો જોઈએ કે કઈ જન્મ સંખ્યાઓ જીવનમાં પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.
કોઈપણ મહિનાની 1લી, 10મી, 19મી કે 28મી તારીખે જન્મેલા લોકોનો જન્મ સંખ્યા 1 માનવામાં આવે છે. આ સંખ્યાનો શાસક ગ્રહ સૂર્ય છે. સૂર્ય આત્મવિશ્વાસ, નેતૃત્વ અને પ્રતિષ્ઠાનું પ્રતીક છે. આ જ કારણ છે કે આ સંખ્યા ધરાવતા લોકો આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી હોય છે.
અંકશાસ્ત્ર નિષ્ણાતોના મતે, આ લોકો સંચાલન અને નેતૃત્વમાં પારંગત હોય છે. તેઓ તેમના કાર્યને સંપૂર્ણતા સાથે પૂર્ણ કરવામાં માને છે. તેમની સ્થિતિ, સન્માન અને સંપત્તિ ઉંમર સાથે વધે છે.
કોઈપણ મહિનાની 5, 14 કે 23 તારીખે જન્મેલા લોકોનો મૂળાંક 5 હોય છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે, જે બુદ્ધિ, વાણી અને વ્યવસાયિક કુશળતા દર્શાવે છે. આ લોકો ઝડપી નિર્ણયો લેવા અને દલીલો રજૂ કરવામાં સક્ષમ હોય છે. તેઓ વ્યવસાય અને વેપારમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. સખત મહેનત અને હોશિયારી દ્વારા, તેઓ ખૂબ જ સંપત્તિ એકઠી કરવામાં સક્ષમ હોય છે.
કોઈપણ મહિનાની 6, 15 કે 23 તારીખે જન્મેલા લોકોનો મૂળાંક ૬ હોય છે. આ સંખ્યાનો સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે, જેને ધન, પ્રેમ અને સુંદરતાનો કારક માનવામાં આવે છે. આ મૂળાંક ધરાવતા લોકો ખૂબ જ આકર્ષક વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. તેઓ પુષ્કળ વૈભવી વસ્તુઓ અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓનો આનંદ માણે છે. તેમને જીવનમાં ક્યારેય ધન, સન્માન અને સમૃદ્ધિની કમી હોતી નથી.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
