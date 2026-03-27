પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો અમદાવાદમાં કેટલો છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : અફવાઓના કારણે શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપો પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી રહી છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના દૈનિક રેટ અપડેટ કરે છે. ત્યારે આજના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Mar 27, 2026, 11:03 AM IST

1/5
image

Petrol Diesel Price Today : વિવિધ શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપો પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી રહી છે, જેના કારણે લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. દરમિયાન ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ તેમના રોજિંદા ભાવ મુજબ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અપડેટ કર્યા છે.   

2/5
image

ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચેના સંઘર્ષ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 100 ડોલરને વટાવી ગયા છે. આજે સવારે 6:15 વાગ્યાની આસપાસ બ્રેન્ટ ક્રૂડ 107.10 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે, જ્યારે WTI ક્રૂડ 93.73 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર છે.  

3/5
image

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ગ્રાહકોને શુક્રવારે રાહત મળી રહી છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ જેવી કે ઇન્ડિયન ઓઇલ, HPCL અને ભારત પેટ્રોલિયમે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી.   

4/5
image

આજે, 27 માર્ચે સવારે 6:00 વાગ્યે જાહેર કરાયેલા ભાવ અનુસાર, અમદાવાદમાં નિયમિત પેટ્રોલનો છૂટક ભાવ ₹94.47 પ્રતિ લિટર છે અને ડીઝલનો ₹90.14 પ્રતિ લિટર છે. 

5/5
image

સરકારે નાગરિકોને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અને ગભરાટમાં પેટ્રોલ પંપ પર બિનજરૂરી ભીડ ઉભી કરવાથી દૂર રહેવા વિનંતી કરી છે. પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના પુરવઠા અને સ્ટોકની સ્થિતિ પર સતત દેખરેખ રાખવા માટે મંત્રાલય દ્વારા 24×7 કંટ્રોલ રૂમની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

Petrol And Diesel Pricepetrol price todayPetrol Diesel pricecrude oil price today

Trending Photos