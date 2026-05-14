/મોંઘવારીના માર વચ્ચે રાહતના સમાચાર ! અમદાવાદમાં સસ્તું થયું પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ દરરોજ સવારે 6 વાગ્યે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરે છે, જે ભાવ સામાન્ય રીતે બજારની સ્થિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, ત્યારે આજે કેટલાક શહેરોમાં ભાવ વધ્યા છે, તો કેટલાક સ્થળોએ પેટ્રોલના ભાવમાં નજીવો ઘટાડો થયો છે.
Petrol Diesel Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને સપ્લાય ચેઇન પર દબાણ વચ્ચે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અંગે ચિંતાઓ વધુ તીવ્ર બની છે. ગુરુવાર, 14 મેના રોજ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)એ સવારે 6:00 વાગ્યે નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે.
આજે દેશના ઘણા શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. કેટલાક સ્થળોએ પેટ્રોલ-ડીઝલ સસ્તું થયું છે, ત્યારે કેટલાક શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. જો કે, દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા શહેરોમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
અમદાવાદની વાત કરીએ તો પેટ્રોલના ભાવમાં ગઈકાલની સરખામણીએ 20 પૈસાનો ઘટાડો થયો છે, આજના ભાવ ₹94.29 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં પણ 21 પૈસાનો ઘટાડો થયો છે, આજનો ડીઝલનો ભાવ ₹89.95 પ્રતિ લિટર છે.
દિલ્હીમાં આજે પેટ્રોલ ₹94.77 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટરે મળી રહ્યું છે, બંનેના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તો મુંબઈમાં આજે પેટ્રોલ ₹103.54 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹90.03 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે. અહીં પણ કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
બેંગલુરુમાં પેટ્રોલ 4 પૈસા મોંઘુ થઈને ₹102.96 પ્રતિ લિટર થયું છે, જ્યારે ડીઝલ ₹90.99 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર રહ્યું છે. કોલકાતામાં, પેટ્રોલ 4 પૈસા વધીને ₹105.45 પ્રતિ લિટર પર પહોંચ્યું છે, જ્યારે ડીઝલ ₹92.02 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર રહ્યું છે.