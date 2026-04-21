ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : આજે 21 એપ્રિલે દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ વચ્ચે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થયું છે કે મોંઘુ તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.  
 

Updated:Apr 21, 2026, 09:35 AM IST

1/5
image

Petrol Diesel Price Today : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા વચ્ચે ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ(OMCs)એ આજે થોડી રાહત આપી છે. 

2/5
image

21 એપ્રિલના રોજ દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. ત્યારે તમારા શહેરમાં આજનો ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.   

3/5
image

આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં પેટ્રોલના ભાવ ₹94.77 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર રહ્યા છે, જ્યારે ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટર પર છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલ ₹103.54 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹90.03 પ્રતિ લિટર પર મળી રહ્યું છે.  

4/5
image

અમદાવાદની વાત કરીએ તો, પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹90.17 પ્રતિ લિટર છે. તો ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ ₹101.23 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹92.81 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે.  

5/5
image

મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ $95.89 પ્રતિ બેરલ પહોંચ્યું, જ્યારે WTI ક્રૂડ $90.12 પ્રતિ બેરલ પહોંચ્યું. જોકે, સંરક્ષણ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભારત પાસે પૂરતો સ્ટોક છે. 

Petrol Diesel Price TodayPetrol Diesel RatesFuel PricesCrude oil prices

Trending Photos