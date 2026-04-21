ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : આજે 21 એપ્રિલે દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ વચ્ચે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થયું છે કે મોંઘુ તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા વચ્ચે ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ(OMCs)એ આજે થોડી રાહત આપી છે.
21 એપ્રિલના રોજ દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. ત્યારે તમારા શહેરમાં આજનો ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં પેટ્રોલના ભાવ ₹94.77 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર રહ્યા છે, જ્યારે ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટર પર છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલ ₹103.54 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹90.03 પ્રતિ લિટર પર મળી રહ્યું છે.
અમદાવાદની વાત કરીએ તો, પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹90.17 પ્રતિ લિટર છે. તો ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ ₹101.23 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹92.81 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ $95.89 પ્રતિ બેરલ પહોંચ્યું, જ્યારે WTI ક્રૂડ $90.12 પ્રતિ બેરલ પહોંચ્યું. જોકે, સંરક્ષણ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભારત પાસે પૂરતો સ્ટોક છે.
