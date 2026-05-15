મોંઘવારીનો માર! ગુજરાતના ચાર મેટ્રો સિટીમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ભડકો: જાણો ક્યાં છે સૌથી સસ્તું ક્યાં મોંઘું

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 15, 2026, 05:50 PM IST|Updated: May 15, 2026, 06:02 PM IST

Gujarat Petrol Diesel Latest Price: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં સામાન્ય જનતા પર મોંઘવારીનો જોરદાર પ્રહાર થયો છે. એક તરફ ખાદ્યચીજો અને સોના-ચાંદીના ભાવ આસમાને છે, ત્યારે બીજી તરફ ઈંધણ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં મોટો વધારો ઝીંકી દીધો છે.

ગુજરાતના મુખ્ય ચાર મહાનગરો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ સહિત પાટનગર ગાંધીનગરમાં પણ ઇંધણના નવા ભાવ લાગુ થઈ ગયા છે. આ ભાવ વધારાને કારણે પરિવહન ખર્ચ વધવાની અને પરિણામે જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવની વાત કરીએ તો, અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ રૂ. 94.49 થી વધીને રૂ. 97.51 થયો છે. સુરતમાં પેટ્રોલ હવે રૂ. 97.50, વડોદરામાં રૂ. 97.14 અને રાજકોટમાં રૂ. 97.29 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. ગાંધીનગરમાં પેટ્રોલનો ભાવ સૌથી વધુ રૂ. 97.68 પર પહોંચ્યો છે, જે પહેલા રૂ. 94.69 હતો. આ વધારાએ વાહનચાલકોની ચિંતામાં મોટો વધારો કર્યો છે.

ડીઝલના ભાવમાં પણ આવો જ તોતિંગ વધારો જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદમાં ડીઝલનો ભાવ રૂ. 90.17 થી વધીને હવે રૂ. 93.26 થયો છે. સુરતમાં નવો ભાવ રૂ. 93.29, વડોદરામાં રૂ. 92.91 અને રાજકોટમાં રૂ. 93.07 પ્રતિ લિટર થયો છે. ગાંધીનગરમાં ડીઝલનો ભાવ રૂ. 90.36 થી વધીને રૂ. 93.45 થયો છે. ડીઝલ મોંઘું થતા ટ્રક અને અન્ય માલવાહક વાહનોના ભાડા વધવાની શક્યતા છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય માણસના રસોડા સુધી પહોંચશે.

રાષ્ટ્રીય સ્તરની સરખામણી કરીએ તો અન્ય મેટ્રો શહેરોમાં પણ સ્થિતિ ગંભીર છે. દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં પેટ્રોલ રૂ. 97.77 અને ડીઝલ રૂ. 90.67 ના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. જ્યારે આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ રૂ. 106.68 અને ડીઝલ રૂ. 93.14 છે. કોલકાતામાં પેટ્રોલ રૂ. 106.68 અને ડીઝલ રૂ. 95.13 છે, જ્યારે ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ રૂ. 103.67 અને ડીઝલ રૂ. 95.25 પર પહોંચ્યું છે.  

છેલ્લા કેટલાક સમયમાં થયેલા આ અચાનક ભાવ વધારાને કારણે મધ્યમ વર્ગના પરિવારોના માસિક બજેટ ખોરવાઈ ગયા છે. લોકોમાં એવી ચર્ચા છે કે જો ઈંધણના ભાવમાં કાપ મૂકવામાં નહીં આવે તો જીવનનિર્વાહ કરવો વધુ મુશ્કેલ બની જશે.

