ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોમોંઘવારીના માર વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં કેટલો છે આજનો ભાવ

મોંઘવારીના માર વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં કેટલો છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price : સમગ્ર વિશ્વમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે, આજે 16 એપ્રિલ ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ વચ્ચે ભારતીય ઓઈલ કંપનીઓએ ભાવ સ્થિર રાખ્યા છે. આજે તમારા શહેરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Updated:Apr 16, 2026, 10:48 AM IST

1/5
image

Petrol Diesel Price : વૈશ્વિક બજારોમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ છતાં ભારતીય ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. દેશના મુખ્ય મહાનગરોમાં ફ્યુઅલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.  

2/5
image

16 એપ્રિલના રોજ પણ દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અસ્થિરતા હોવા છતાં, ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)એ સામાન્ય માણસને રાહત આપતા અગાઉના ભાવ જાળવી રાખ્યા છે.  

3/5
image

આજના ભાવની વાત કરીએ તો નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.72 રૂપિયા છે, તો મુંબઈમાં 104.21, કોલકાતામાં 103.94, ચેન્નાઈમાં 100.75 અને અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.49 રૂપિયા છે.  

4/5
image

આજના ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો નવી દિલ્હીમાં ડીઝલનો ભાવ 87.62 રૂપિયા છે, તો મુંબઈમાં 92.15, કોલકાતામાં 90.76, ચેન્નાઈમાં 92.34 અને અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 90.17 રૂપિયા છે.  

5/5
image

વૈશ્વિક બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 95 ડોલર પ્રતિ બેરલથી નીચે આવી ગયા છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટો ફરી શરૂ થવાની આશાએ ઓઈલ પુરવઠા અંગેનો ભય દૂર કર્યો છે. આગામી દિવસોમાં ભારતીય બજારને આનો સીધો ફાયદો થઈ શકે છે.

Trending Photos