Petrol Price Today : બદલાઈ ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ

Petrol Price Today : 22 એપ્રિલના રોજ દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, દેશના મુખ્ય શહેરોમાં આજના ભાવ શું છે, તેમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે કે પછી ભાવ યથાવત રહ્યા છે.  
 

Updated:Apr 22, 2026, 10:45 AM IST

1/5
image

Petrol Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. જો કે, ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધઘટ જોવા મળી નથી. 

2/5
image

22 એપ્રિલે પણ દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. ઓઈલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અસ્થિરતા હોવા છતાં ભારતમાં ભાવ સ્થિર રહેતા સામાન્ય જનતાને મોટી રાહત મળી છે.   

3/5
image

મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹94.77 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹103.54 પ્રતિ લિટર પર યથાવત છે, જ્યારે ડીઝલ ₹90.03 પ્રતિ લિટર છે.   

4/5
image

અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 પ્રતિ લિટર છે અને ડીઝલ ₹90.16 પ્રતિ લિટરે છે વેચાઈ રહ્યું છે. બેંગલુરુમાં પેટ્રોલ ₹102.96 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹90.99 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે. ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ ₹100.84 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલ ₹92.61 પ્રતિ લિટરના ભાવે મળી રહ્યું છે.   

5/5
image

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધઘટ ફક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર દ્વારા જ થતી નથી. સ્થાનિક ટેક્સ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવતી એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને વિવિધ રાજ્ય સરકારો દ્વારા લગાવવામાં આવતા મૂલ્યવર્ધિત કર (VAT)ને કારણે દરેક શહેરમાં ભાવ અલગ અલગ હોય છે.   

petrol price todayPetrol Diesel Price TodayPetrol Diesel pricediesel rates

Trending Photos