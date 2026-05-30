/બદલાઈ ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, ઘણા શહેરોમાં સસ્તું થયું પેટ્રોલ, જાણો અમદાવાદમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : શનિવારે સવારે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યો છે. આજે ઘણા શહેરોમાં ઇંધણના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે કેટલાક સ્થળોએ ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદ સહિત દેશના મુખ્ય શહેરોમાં આજનો ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવા લાગ્યો છે, જેમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ 91 ડોલરની આસપાસ આવી ગયા છે. જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ પર પણ અસર પડી છે.
શનિવારે સવારે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં વધઘટ જોવા મળી હતી. આજે ઘણા શહેરોમાં ઇંધણના ભાવમાં વધારો થયો છે, તો કેટલાક સ્થળોએ ઘટાડો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે, દેશના મુખ્ય શહેરો જેમ કે દિલ્હી અને મુંબઈમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલ 37 પૈસા સસ્તું થયું છે અને હવે રૂ. 101.78 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલ પણ 37 પૈસા ઘટીને રૂ. 97.90 પ્રતિ લિટર થયું છે. લખનૌમાં પેટ્રોલ 15 પૈસા સસ્તું થયું છે અને હવે રૂ. 101.89 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલ 17 પૈસા ઘટીને રૂ. 95.36 પ્રતિ લિટર થયું છે.
નોઇડામાં પેટ્રોલના ભાવ 16 પૈસા વધીને રૂ. 102.12 પ્રતિ લિટર થયા છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવ 12 પૈસા વધીને રૂ. 95.56 પ્રતિ લિટર થયા છે. તો દિલ્હી અને મુંબઈમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹102.12 અને ડીઝલ ₹95.20 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે મુંબઈમાં પેટ્રોલ ₹111.18 અને ડીઝલ ₹97.83 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે.
ક્રૂડ ઓઇલની વાત કરીએ તો, છેલ્લા 24 કલાકમાં ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ લગભગ 2 ડોલર ઘટીને 91.12 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો છે. WTI ભાવ પણ નીચા ગયા છે અને હાલમાં વૈશ્વિક બજારમાં 87.36 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.