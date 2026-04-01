પેટ્રોલ છોડો, ડીઝલે તોડ્યો રેકોર્ડ... ભાવ 133ને પાર, જાણો ગુજરાતમાં કેટલો છે આજનો ભાવ
Diesel Price Hike : સામાન્ય લોકોને વધુ એક મોંઘવારીનો માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. શેલ ઇન્ડિયાએ 1 એપ્રિલથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. આ વખતે પેટ્રોલ કરતાં ડીઝલે રેકોર્ડ તોડ્યો છે, કારણ કે ડીઝલના ભાવમાં ઐતિહાસિક 25 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
Diesel Price Hike : LPGના ભાવમાં વધારા બાદ ગ્રાહકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. ખાનગી ફ્યુઅલ રિટેલર્સ ઝડપથી તેમના ભાવ વધારી રહ્યા છે. શેલ ઇન્ડિયાએ 1 એપ્રિલથી પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. આ પહેલા નાયરા એનર્જીએ પણ તેના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો.
કંપનીઓનું કહેવું છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત 100 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર રહેવાને કારણે થતા નુકસાનને ઘટાડવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. પેટ્રોલના ભાવમાં ₹7.41 પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં એક ઝાટકે ₹25.01 પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
આ વધારા બાદ ગુજરાતમાં શેલના નિયમિત પેટ્રોલનો ભાવ હવે ₹122.68 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે પ્રીમિયમ પેટ્રોલનો ભાવ ₹132.68 પ્રતિ લિટર છે. જોકે, વિવિધ રાજ્યોમાં અલગ અલગ કર માળખાને કારણે કિંમતોમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ ભાવ વધારાથી સામાન્ય નાગરિકોના ખિસ્સા પર સીધી અસર પડશે.
25 રૂપિયાના ઐતિહાસિક વધારા બાદ ગુજરાતમાં શેલના નિયમિત ડીઝલના ભાવ હવે ₹123 પ્રતિ લિટર આસપાસ છે, જ્યારે પ્રીમિયમ ડીઝલ ₹133 પ્રતિ લિટરની આસપાસ વેચાઈ રહ્યું છે. જો કે, હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
ભાવમાં આ વધારાનું મુખ્ય કારણ મધ્ય પૂર્વમાં વધતો તણાવ છે. ભારતને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલનો પુરવઠો મળે છે. જોકે, ઈરાન સાથે વધતા સંઘર્ષે આ માર્ગ પર અનિશ્ચિતતા વધારી છે. ઈરાન સાથે ચાલી રહેલી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિએ વૈશ્વિક તેલ બજારમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે.
