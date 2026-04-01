ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોપેટ્રોલ છોડો, ડીઝલે તોડ્યો રેકોર્ડ... ભાવ 133ને પાર, જાણો ગુજરાતમાં કેટલો છે આજનો ભાવ

પેટ્રોલ છોડો, ડીઝલે તોડ્યો રેકોર્ડ... ભાવ 133ને પાર, જાણો ગુજરાતમાં કેટલો છે આજનો ભાવ

Diesel Price Hike : સામાન્ય લોકોને વધુ એક મોંઘવારીનો માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. શેલ ઇન્ડિયાએ 1 એપ્રિલથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. આ વખતે પેટ્રોલ કરતાં ડીઝલે રેકોર્ડ તોડ્યો છે, કારણ કે ડીઝલના ભાવમાં ઐતિહાસિક 25 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 

Updated:Apr 01, 2026, 05:30 PM IST

1/5
image

Diesel Price Hike : LPGના ભાવમાં વધારા બાદ ગ્રાહકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. ખાનગી ફ્યુઅલ રિટેલર્સ ઝડપથી તેમના ભાવ વધારી રહ્યા છે. શેલ ઇન્ડિયાએ 1 એપ્રિલથી પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. આ પહેલા નાયરા એનર્જીએ પણ તેના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. 

2/5
image

કંપનીઓનું કહેવું છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત 100 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર રહેવાને કારણે થતા નુકસાનને ઘટાડવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. પેટ્રોલના ભાવમાં ₹7.41 પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં એક ઝાટકે ₹25.01 પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

3/5
image

આ વધારા બાદ ગુજરાતમાં શેલના નિયમિત પેટ્રોલનો ભાવ હવે ₹122.68 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે પ્રીમિયમ પેટ્રોલનો ભાવ ₹132.68 પ્રતિ લિટર છે. જોકે, વિવિધ રાજ્યોમાં અલગ અલગ કર માળખાને કારણે કિંમતોમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ ભાવ વધારાથી સામાન્ય નાગરિકોના ખિસ્સા પર સીધી અસર પડશે.  

4/5
image

25 રૂપિયાના ઐતિહાસિક વધારા બાદ ગુજરાતમાં શેલના નિયમિત ડીઝલના ભાવ હવે ₹123 પ્રતિ લિટર આસપાસ છે, જ્યારે પ્રીમિયમ ડીઝલ ₹133 પ્રતિ લિટરની આસપાસ વેચાઈ રહ્યું છે. જો કે, હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.  

5/5
image

ભાવમાં આ વધારાનું મુખ્ય કારણ મધ્ય પૂર્વમાં વધતો તણાવ છે. ભારતને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલનો પુરવઠો મળે છે. જોકે, ઈરાન સાથે વધતા સંઘર્ષે આ માર્ગ પર અનિશ્ચિતતા વધારી છે. ઈરાન સાથે ચાલી રહેલી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિએ વૈશ્વિક તેલ બજારમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે.  

Trending Photos