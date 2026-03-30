Petrol Diesel Price Today : બદલાઈ ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ! જાણો તમારા શહેરમાં કેટલો છે આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : દરરોજ સવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર થાય છે. આ વધઘટની સીધી અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડે છે. ત્યારે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ બદલાયા છે કે કેમ ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : દરરોજ સવારે 6:00 વાગ્યે દેશની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) અપડેટેડ ભાવ જાહેર કરે છે, સોમવારે સવારે પણ અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
નવા ભાવ વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના દરો અને ડોલર-રૂપિયાના વિનિમય દરમાં ફેરફાર પર આધારિત હોય છે. આ ફેરફારો દૈનિક જીવનને અસર કરે છે. આ જ કારણ છે કે દૈનિક ધોરણે ભાવ વિશે માહિતગાર રહેવું એ ફક્ત જરૂરી નથી પણ દરેક માટે એક સમજદારીભર્યું કાર્ય પણ છે.
ગુજરાતમાં પેટ્રોલનો સરેરાશ ભાવ ₹95.04 પ્રતિ લિટર છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો આજનો ભાવ ₹94.50 પ્રતિ લિટર છે. તો ડીઝલના ભાવ ₹90.17 પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલની સરખામણીએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. જો કે, દરેક શહેરમાં ભાવ સરખો હોતો નથી, સ્થળ પ્રમાણે ભાવ બદલાય છે.
ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ લગભગ સ્થિર છે, કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. જો કે, પ્રિમિયમ પેટ્રોલ તેમજ નાયરા અનર્જી દ્વારા પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
પેટ્રોલ ભાવનિર્ધારણ એક એવી પ્રક્રિયા છે, જેમાં પેટ્રોલના ભાવ સતત વધઘટ થાય છે, જે વર્તમાન વૈશ્વિક તેલના ભાવ અને સ્થાનિક બજારની પરિસ્થિતિઓ સાથે સુસંગત હોય છે.
