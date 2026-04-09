ટેક્સમાં ફેરફાર બાદ પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, એક ક્લિકમાં જાણો આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ વહેલી સવારે 6:00 વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવ્યા. આ ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને રૂપિયા-ડોલરના વિનિમય દરના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. કેટલાક શહેરોમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા, પરંતુ ટેક્સમાં ફેરફારને કારણે કેટલીક જગ્યાએ થોડો વધારો કે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
Petrol Diesel Price Today : દરરોજ વહેલી સવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ભાવ સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર સીધી અસર કરે છે. સવારે 6:00 વાગ્યે દેશની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ નવા ભાવ જાહેર કરે છે.
આ ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ અને ડોલર-રૂપિયાના વિનિમય દરમાં ફેરફાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આ ફેરફારો રોજિંદા જીવનને અસર કરે છે.
સરકાર દ્વારા લાગુ કરાયેલ આ સિસ્ટમ પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરે છે, જેનાથી ગ્રાહકો છેતરાય નહીં. તમારા શહેરમાં આજના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું છે તેના પર એક નજર કરીએ.
9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.72 અને ડીઝલનો ભાવ 87.62 છે. તો મુંબઈમાં પેટ્રોલ 104.21 અને ડીઝલ 92.15 રૂપિયે મળી રહ્યું છે.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.49 અને ડીઝલનો ભાવ 90.17 છે. તો કોલકાતામાં પેટ્રોલ 103.94 અને ડીઝલ 90.75, ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ 10.75 અને ડીઝલ 92.34 રૂપિયે મળી રહ્યું છે. જયપુરમાં પેટ્રોલનો ભાવ 104.72 અને ડીઝલનો ભાવ 90.21 રૂપિયા છે.
