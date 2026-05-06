/આ શહેરમાં માત્ર 82 રૂપિયે મળી રહ્યું છે પેટ્રોલ, જાણો કેટલો છે ડીઝલનો ભાવ

Petrol Price : આજે જાહેર થયેલા નવા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. જો કે, વિવિધ શહેરોમાં ભાવમાં નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળે છે. ક્યાંક પેટ્રોલ 109 રૂપિયે પ્રતિ લિટર મળી રહ્યું છે, તો ક્યાંક માત્ર 82 રૂપિયાના ભાવે મળી રહ્યું છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ભારતમાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ ક્યાં મળે છે.
Petrol Price : આજે એટલે કે 6 મે, 2026ના રોજ દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વધઘટ છતાં સ્થાનિક ભાવ સ્થિર રાખવામાં આવ્યા છે, જેનાથી સામાન્ય લોકોને રાહત મળી છે.
સરકાર અને ઓઈલ કંપનીઓએ હાલ ભાવમાં ફેરફાર ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત વધઘટ થતી રહે છે, તેમ છતાં વધતા જતા ફુગાવા વચ્ચે જનતા પર વધારાનો બોજ ન લાદવાનો ઉદ્દેશ છે.
ભારતમાં ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દરરોજ સવારે 6:00 વાગ્યે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરે છે. આ ભાવ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ડોલર-રૂપિયાના વિનિમય દરના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.
ભારતમાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ અને ડીઝલ પોર્ટ બ્લેયરમાં છે. અહીં પેટ્રોલનો ભાવ માત્ર 82.46 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 78.05 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ભારતમાં સૌથી મોઘું પેટ્રોલ આંધ્ર પ્રદેશમાં છે, જ્યાં પેટ્રોલનો ભાવ 109.67 પ્રતિ લિટર છે.
ગુજરાતમાં આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.49 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 90.17 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.