ચૂંટણીના પરિણામો વચ્ચે બદલાયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ દરરોજ સવારે 6:00 વાગ્યે જાહેર થાય છે. ત્યારે આજે એટલે કે 4 મેના ભાવ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે તમારા શહેરમાં આજનો ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બગડી ગઈ છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 71 ડોલરથી વધીને 100 ડોલરને વટાવી ગયા છે.
યુદ્ધ વચ્ચે સમગ્ર દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં ફ્યુઅલ સંકટને વધુ તીવ્ર બનતા ભારત સરકારે પેટ્રોલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી ₹13 થી ઘટાડીને ₹3 અને ડીઝલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી ₹10થી શૂન્ય કરી હતી. જેના કારણે ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
ભારતમાં રોજની જેમ 4 મે, 2026ના રોજ સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ સવારે 6:00 વાગ્યે જાહેર કર્યા. ભારતમાં ફ્યુઅલના ભાવ દરરોજ અપડેટ થાય છે અને આ ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, રૂપિયો-ડોલર વિનિમય દર, કર અને ડીલર માર્જિન જેવા વિવિધ પરિબળો પર આધારિત છે.
નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલના ભાવ ₹94.77 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર રહ્યા છે. કોલકાતામાં ₹0.04ના નજીવા વધારા બાદ ભાવ ₹105.45 પર પહોંચી ગયા છે. બિહારની રાજધાની પટનામાં ₹0.37નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેની કિંમત હવે ₹105.23 છે.
મુંબઈમાં ડીઝલ ₹90.03 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર રહ્યું છે. નોઈડામાં ₹0.12ના ઘટાડા બાદ ડીઝલનો ભાવ ₹87.89 છે. તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો પેટ્રોલના ભાવ ₹94.29 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹89.95 છે.
