દેશભરના 7000 પેટ્રોલ પંપો પર 5 રૂપિયા મોંઘુ થયું પેટ્રોલ, જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : દેશભરના 7,000 પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. તાજેતરમાં નાયરા એનર્જીએ પેટ્રોલના ભાવમાં 5 અને ડીઝલના ભાવમાં 3નો વધારો કર્યો હતો. ત્યારે આજનો ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : નાયરા એનર્જીએ તાજેતરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આ સિવાય અન્ય કોઈ કંપની દ્વારા ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. ત્યારે આજનો ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
સરકારે એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડાની જાહેરાત કરી હોવા છતાં આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. ઓઈલ કંપનીઓએ કોઈ ભાવ ઘટાડો લાગુ કર્યો નથી. પરિણામે આજે પણ તમામ શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ યથાવત છે.
અમદાવાદમાં આજે પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.29 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે મુંબઈમાં પેટ્રોલ ₹103.54 પ્રતિ લિટર, બેંગલુરુમાં ₹102.96, કોલકાતામાં ₹103.54, હૈદરાબાદમાં ₹107.46, ભુવનેશ્વરમાં ₹100.94, ચેન્નાઈમાં ₹101.23 પ્રતિ લિટર છે.
અમદાવાદમાં આજના ડીઝલના ભાવ ₹89.95 રૂપિયા છે, તો હૈદરાબાદમાં ડીઝલ ₹95.70 પ્રતિ લિટર, ભુવનેશ્વરમાં ₹92.69, ચેન્નાઈમાં ₹92.39, કોલકાતામાં ₹92.02, બેંગલુરુમાં ₹90.99, મુંબઈમાં ₹90.03 અને નોઈડામાં ₹87.81ના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે.
ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશને ગયા અઠવાડિયે પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં ₹2 પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો હતો. તો કોમર્શિયલ ડીઝલના ભાવમાં ₹22 પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
