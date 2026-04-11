પેટ્રોલ-ડીઝલ થયા સસ્તા ? આ શહેરમાં ડીઝલ ₹78માં તો પેટ્રોલ ₹82માં વેચાઈ રહ્યું છે, જાણો આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત વધારા વચ્ચે ઘણા દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો હતો. જો કે, ભારતમાં સરકાર કે તેલ કંપનીઓએ કોઈ ભાવ વધારો લાગુ કર્યો નથી. શનિવારે પણ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ યથાવત રહ્યા હતા. 
 

Updated:Apr 11, 2026, 11:00 AM IST

Petrol Diesel Price Today : ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ રોજ સવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરે છે. શનિવારે ફરી એકવાર કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાનું ટાળ્યું છે. પરિણામે અગાઉના ભાવ યથાવત રહ્યા છે.  

નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.77 છે, તો ડીઝલના ભાવ ₹87.67 છે. એ જ રીતે મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹103.54 છે, તો ડીઝલના ભાવ ₹90.03 છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.44 છે અને ડીઝલનો ભાવ ₹90.11 છે.  

સૌથી સસ્તા પેટ્રોલ-ડીઝલની વાત કરીએ તો, પોર્ટ બ્લેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ હંમેશા નીચો હોય છે.  પોર્ટ બ્લેરમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર માત્ર ₹82.46 છે, જ્યારે ડીઝલ માત્ર 78.05 રૂપિયે  પ્રતિ લિટર મળી રહ્યું છે.   

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલી વાટાઘાટોની સ્પષ્ટ અસર કાચા તેલના ભાવ પર પડી રહી છે. શુક્રવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી નીચે આવી ગયા છે. યુદ્ધ શરૂ થયું તે પહેલાં ક્રૂડ ઓઈલ 70 ડોલરની આસપાસ હતું.  

તાજેતરમાં શેલ ઈન્ડિયાએ ડીઝલના ભાવમાં ₹25.01નો વધારો કર્યો હતો અને પેટ્રોલના ભાવમાં ₹7 નો વધારો કર્યો હતો. આ પહેલા નાયરાએ પણ તેના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. માર્ચમાં નાયરાએ પેટ્રોલના ભાવમાં ₹5 અને ડીઝલના ભાવમાં ₹3 પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો હતો.  

Petrol Diesel Price Todaypetrol price todaypetrol rateDiesel Price Today

