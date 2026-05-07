ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો શું છે આજનો ભાવ

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 07, 2026, 10:57 AM IST|Updated: May 07, 2026, 10:57 AM IST

Petrol Diesel Price Today : સરકારી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ, HPCL અને BPCLએ આજે સવારે 6:00 વાગ્યે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અપડેટ કર્યા છે, ત્યારે એ જાણી લઈએ કે દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો આજનો ભાવ શું છે. 
 

Petrol Diesel Price Today : ઈરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. આજે પણ બ્રેન્ટ ક્રૂડ 100 ડોલરની ઉપર છે. વિશ્વભરના મોટાભાગના દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.  

જો કે, ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ વચ્ચે દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. 

આજે દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.72 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹87.62 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹104.21 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹92.15 પ્રતિ લિટર છે. તો કોલકાતામાં, પેટ્રોલ ₹103.94 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹90.76 પ્રતિ લિટર છે.  

અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 અને ડીઝલ ₹90.17 પર વેચાઈ રહ્યું છે. જયપુરમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹104.72 અને ડીઝલનો ભાવ ₹90.21 નોંધાયો હતો. જ્યારે ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹100.75 અને ડીઝલ ₹92.34 પ્રતિ લિટર છે.   

IMF ઇચ્છે છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ખર્ચનો વધારાનો બોજ ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવે. જો કે, ભારત સરકારે તાજેતરમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવશે નહીં. 

