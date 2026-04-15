પેટ્રોલના ભાવ 100ને પાર ! આજે સવારે જાહેર થયા નવા ભાવ, જાણો ડીઝલનો શું છે ભાવ
Petrol Diesel Price Today : 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સવારે ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ તેમજ ડોલર સામે રૂપિયાની સ્થિતિની અસર આજના ભાવમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
Petrol Diesel Price Today : આજે એટલે કે 15 એપ્રિલે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ જાહેર થયા છે. દિલ્હી, મુંબઈ અને લખનૌ સહિત મુખ્ય શહેરો માટેના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં એવા કેટલાક શહેરો છે, જ્યાં પેટ્રોલના ભાવ 100ને પાર પહોંચ્યા છે.
દરરોજ સવારે 6:00 વાગ્યે નિયમિત રીતે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. દિલ્હીથી મુંબઈ સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં ટેક્સ અને સ્થાનિક પરિબળોને કારણે નાની વધઘટ જોવા મળી છે.
જે શહેરોમાં પેટ્રોલનો ભાવ 100ને પાર છે, તેની વાત કરીએ તો, મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ રૂપિયા 104.21 છે, કોલકાતામાં પેટ્રોલનો ભાવ રૂપિયા 103.94, ચેન્નાઈમાં પણ પેટ્રોલ 100ને પાર ગયું છે, તો જયપુરમાં પણ પેટ્રોલનો ભાવ 104.72 રૂપિયા છે. જ્યારે અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ રૂપિયા 94.68 છે.
ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, નવી દિલ્હીમાં ડીઝલનો ભાવ 87.62 રૂપિયા છે, મુંબઈમાં ડીઝલ 92.15, કોલકાતામાં ડીઝલ 90.76, ચેન્નાઈમાં ડીઝલ 92.34 રૂપિયા છે, તો જ્યારે અમદાવાદમાં ડીઝલનો ભાવ 90.35 રૂપિયા છે.
શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું કે એક જ દેશમાં પેટ્રોલના ભાવ અલગ અલગ કેમ હોય છે ? આનું મુખ્ય કારણ સરકારી ટેક્સ છે. કેન્દ્ર સરકાર એક્સાઇઝ ડ્યુટી વસૂલે છે, જ્યારે રાજ્ય સરકારો VAT વસૂલે કરે છે. વધુમાં પરિવહન ખર્ચ પણ શહેરથી શહેરમાં બદલાય છે. જેના કારણે ભાવમાં ફેરફાર હોય છે.
