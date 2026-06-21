/Petrol Diesel Rate : પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. શું આના કારણે ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે ? આ લેખમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ શું છે, તેના વિશે જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડા વચ્ચે ભારતીય ઓઈલ કંપનીઓએ આજે, રવિવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મંદી હોવા છતાં સ્થાનિક બજારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી, જેનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય જનતાએ થોડો સમય રાહ જોવી પડશે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવા છતાં દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સ્થિર છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.99 પ્રતિ લિટર છે, તો ડીઝલનો ભાવ આજે ₹98.10 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર છે.
દેશના ચાર મુખ્ય શહેરો દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નાઈમાં પણ આજે પેટ્રોલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹102.12 કોલકાતામાં ₹113.47 મુંબઈમાં ₹111.21 ચેન્નાઈમાં ₹107.87 પ્રતિ લિટર છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ભારત માટે આયાત સસ્તી થઈ રહી છે. તેમ છતાં સામાન્ય ગ્રાહકને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ક્યારે રાહત મળશે એ એક સવાલ છે.