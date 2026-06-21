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Petrol Diesel Rate : પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 21, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:14 AM IST

Petrol Diesel Price Today : આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. શું આના કારણે ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે ? આ લેખમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ શું છે, તેના વિશે જાણીશું.

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Petrol Diesel Price Today : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડા વચ્ચે ભારતીય ઓઈલ કંપનીઓએ આજે, રવિવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે. 

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આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મંદી હોવા છતાં સ્થાનિક બજારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી, જેનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય જનતાએ થોડો સમય રાહ જોવી પડશે.   

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ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવા છતાં દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સ્થિર છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.99 પ્રતિ લિટર છે, તો ડીઝલનો ભાવ આજે ₹98.10 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર છે.  

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દેશના ચાર મુખ્ય શહેરો દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નાઈમાં પણ આજે પેટ્રોલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹102.12 કોલકાતામાં ₹113.47 મુંબઈમાં ₹111.21 ચેન્નાઈમાં ₹107.87 પ્રતિ લિટર છે.  

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આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ભારત માટે આયાત સસ્તી થઈ રહી છે. તેમ છતાં સામાન્ય ગ્રાહકને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ક્યારે રાહત મળશે એ એક સવાલ છે.

TAGS:
Petrol price
diesel price

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