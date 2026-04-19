પેટ્રોલ ₹120 અને ડીઝલ ₹123 પ્રતિ લિટર... હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતાં વધી ગયા ભાવ ? જાણો શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ આજે સવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી બંધ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે શું ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર કોઈ અસર પડી છે કે કેમ ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Apr 19, 2026, 11:05 AM IST

Petrol Diesel Price Today : પેટ્રોલ, ડીઝલ અને કુદરતી ગેસના પુરવઠા અને કિંમત અંગે વૈશ્વિક સ્તરે ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી બંધ કરવામાં આવ્યું છે, જેના પરિણામે ક્રૂડ ઓઇલના પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડ્યો છે. 

જો કે, ભારતીય ગ્રાહકો માટે રાહતની વાત એ છે કે સ્થાનિક પુરવઠો અત્યાર સુધી સ્થિર છે. તેમ છતાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અનિવાર્યપણે ફ્યુઅલના ભાવ પર અસર કરી રહ્યો છે. આ સંદર્ભમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફરી એકવાર ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.  

ઉલ્લેખનીય છે કે, ખાનગી ઓઈલ કંપની શેલ ઇન્ડિયાએ એપ્રિલની શરૂઆતમાં જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો હતો. જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકો પર પડી છે. શેલ ઇન્ડિયાએ પેટ્રોલના ભાવમાં ₹7.40 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલના ભાવમાં ₹25 પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો હતો. 

આ ભાવ વધારા બાદ શેલ ઇન્ડિયાના પંપો પર પેટ્રોલ હવે ₹119.85 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવ ₹123 પ્રતિ લિટર છે. તો 'પાવર પેટ્રોલ' ₹129.85 પ્રતિ લિટર અને 'પ્રીમિયમ ડીઝલ' ₹133 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે.  

આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, મુંબઈમાં પેટ્રોલ ₹103.54 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર રહ્યું છે. દિલ્હીમાં પણ તે અગાઉના ₹94.77ના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.49 રૂપિયા છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 90.16 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.  

