હોર્મુઝ પર નાકાબંધી વચ્ચે ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો ? જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price : પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને અમેરિકા દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નાકાબંધીની જાહેરાત છતાં ભારતીય ગ્રાહકો માટે એક સારા સમાચાર છે. 13 એપ્રિલ, 2026ના રોજ દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
Petrol Diesel Price : વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 104 ડોલરની નજીક હોવા છતાં ભારતીય તેલ કંપનીઓએ આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની મંત્રણા ફેલ ગયા બાદ વૈશ્વિક તણાવ વધ્યો છે. જોકે, સ્થાનિક બજારમાં હાલ શાંતિ છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અંગે વૈશ્વિક બજારમાં નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. પરિણામે લોકોના મનમાં હવે એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે તે શું ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં આ વધારાથી ભારતીય બજારમાં અસર પડશે ? જો આવું થાય, તો ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
આજના પેટ્રોલના ભાવની વાત કરીએ તો નવી દિલ્હીમાં ₹94.77, કોલકાતામાં ₹105.41, મુંબઈમાં ₹103.54, ચેન્નાઈમાં ₹100.93, નોઈડામાં ₹95.16, બેંગલુરુમાં ₹102.92, જયપુરમાં ₹105.21છે, તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 પ્રતિ લિટર છે.
આજના ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો નવી દિલ્હીમાં ₹87.67, કોલકાતામાં ₹92.02, મુંબઈમાં ₹90.03, ચેન્નાઈમાં ₹92.48, નોઈડામાં ₹88.31, જયપુર ₹90.65 છે, તો અમદાવાદમાં ડીઝલનો ભાવ ₹90.16 પ્રતિ લિટર છે.
સામાન્ય જનતા માટે ભાવ સ્થિર રહ્યા છે, પરંતુ કોમર્શિયલ વપરાશકારોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. રાજ્ય સંચાલિત તેલ કંપનીઓએ ઔદ્યોગિક ડીઝલના ભાવમાં 25% (₹28.22)નો મોટો વધારો લાગુ કર્યો છે. 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરનો ભાવ હવે વધીને રૂપિયા 2000ને પાર કરી ગયો છે.
