બદલાઈ ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ! જાણો તમારા શહેરમાં પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા

Petrol Diesel Price Today : આજે સવારે 6:00 વાગ્યે દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ડોલર સામે રૂપિયાના મૂલ્ય પર આધાર રાખે છે. આજે મોટાભાગના શહેરોમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા, જો કે, દરેક રાજ્યમાં અલગ અલગ ટેક્સ વ્યવસ્થાને કારણે ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. ત્યારે આજના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Updated:May 03, 2026, 11:57 AM IST

Petrol Diesel Price Today : રોજ સવારે સૂર્યના કિરણોની સાથે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આજે સવારે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવો જાહેર કર્યા થે.  

આ ભાવોની સીધી અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડે છે. ત્યારે રાહતના સમાચાર એ છે કે ફરી એકવાર ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. દેશના મુખ્ય શહેરોમાં ભાવ લગભગ સ્થિર રહ્યા છે.   

3 મે, 2026ના રોજ મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.72 અને ડીઝલનો ભાવ ₹87.62 છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹104.21 અને ડીઝલનો ભાવ ₹92.15 છે.   

અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 અને ડીઝલનો ભાવ ₹90.17 છે. જ્યારે સુરતમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹95.00 અને ડીઝલનો ભાવ ₹89.00 છે. તો ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹100.75 અને ડીઝલનો ભાવ ₹92.34 છે.  

પેટ્રોલ અને ડીઝલ મુખ્યત્વે ક્રૂડ ઓઇલમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધે છે, ત્યારે તેની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડે છે.

