પેટ્રોલનો ભાવ 105ને પાર... આખરે વધી ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : આજે ફરી એકવાર સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ સામાન્ય જનતાને રાહત આપતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો કર્યો નથી. ત્યારે ભારતના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ છેલ્લા ચાર વર્ષથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. જો કે, ગયા મહિને શેલ ઇન્ડિયા અને નાયરા એનર્જીએ તેના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો.
શેલ ઇન્ડિયાએ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹7.41 અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹25.01નો વધારો કર્યો હતો. કંપનીએ 1 એપ્રિલથી આ ભાવ વધારો લાગુ કર્યો હતો. ત્યારથી કંપનીએ ભાવ વધારો કર્યો નથી.
કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલનો ભાવ ₹149 થી વધારીને ₹160 પ્રતિ લિટર કર્યો છે. દરમિયાન પ્રીમિયમ ડીઝલનો ભાવ ₹91.49થી વધારીને ₹92.99 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે.
દિલ્હીમાં પેટ્રોલના આજના ભાવ ₹101.89 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹103.54 છે, તો ડીઝલનો ભાવ ₹90.03 છે. ચેન્નઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹100.84 છે, તો ડીઝલનો ભાવ ₹92.39 છે.
કોલકાતામાં પેટ્રોલના ભાવ 105ને પાર કરી ગયા છે, હાલ પેટ્રોલના ભાવ ₹105.41 છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹92.02 છે અમદાવાદમાં પેટ્રોલના ભાવની વાત કરીએ તો પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.90 છે, તો ડીઝલનો ભાવ ₹90.57 છે.
