ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો કેટલો છે તમારા શહેરમાં આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price : વિશ્વભરમાં યુદ્ધનો ભય છવાયેલો છે, છતાં ભારતમાં સરકારી પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર છે. જોકે, પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવ તેમજ ખાનગી પંપ પર ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. ક્રૂડ ઓઇલ 105 ડોલરથી ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે અને રૂપિયો સતત નબળો પડી રહ્યો છે, ત્યારે આજના પેટ્રોલના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price : પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ગંભીર તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અસ્થિરતા વચ્ચે સરકારી તેલ કંપનીઓએ આજે એટલે કે 2 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ફરી એકવાર નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાનું ટાળ્યું છે. સરકાર હાલમાં જનતાને મોંઘવારીથી બચાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે.
જો તમે લક્ઝરી કાર અથવા સુપરબાઇક ચલાવો છો, તો તમારા ખિસ્સા પર વધારાનો બોજ પડી શકે છે. કારણ કે પ્રિમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 100-ઓક્ટેન XP100 પેટ્રોલ 11 મોંઘુ થયું છે, જે ₹160 પ્રતિ લિટર સુધી પહોંચી ગયું છે. તો પ્રીમિયમ ડીઝલ વેરિઅન્ટ Xtra ગ્રીન પણ ₹92.99 પ્રતિ લિટર થયું છે.
જ્યારે સરકારી પંપો પર થોડી રાહત આપી છે, ત્યારે શેલ અને નાયરા જેવા ખાનગી પંપો પર પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. આ કંપનીઓએ ડીઝલના ભાવમાં ₹25.01 અને પેટ્રોલના ભાવમાં ₹7.41નો મોટો વધારો કર્યો છે.
ગુજરાતમાં પેટ્રોલના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે સવારે જાહેર કરાયેલ ભાવ અનુસાર, અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 પ્રતિ લિટર છે, તો સુરતમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹95એ પહોંચી ગયો છે. જ્યારે ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, અમદાવાદમાં ₹90.17 અને સુરતમાં ₹89 પ્રતિ લિટર ડીઝલ મળી રહ્યું છે.
સમગ્ર વિશ્વની નજર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ટકેલી છે. વિશ્વનું 20% ઓઈલ આ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે, જે હાલમાં ચાલુ સંઘર્ષને કારણે જોખમમાં છે. ક્રૂડ ઓઇલ હાલ 105 ડોલરથી ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. જો ક્રૂડ ઓઈલ લાંબા સમય સુધી 100 ડોલરથી ઉપર રહે અને રૂપિયો નબળો પડે તો આવનારા દિવસોમાં નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલ વધુ મોંઘા થઈ શકે છે.
