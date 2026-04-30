ચૂંટણી બાદ પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ, HPCL અને BPCLએ ફ્યુઅલના ભાવ અપડેટ કર્યા છે. આ દરમિયાન ખરાબ સમાચાર એ છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 119 ડોલરને વટાવી ગયા છે. ત્યારે પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Updated:Apr 30, 2026, 09:47 AM IST

Petrol Diesel Price Today : પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી બાદ આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન ખરાબ સમાચાર એ છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 119 ડોલરને વટાવી ગયા છે.   

આજે 30 એપ્રિલ, સવારે 6:00 વાગ્યે સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ, HPCL અને BPCLએ ફ્યુઅલના ભાવ અપડેટ કર્યા છે. આજના નવા ભાવ અનુસાર, દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹94.77 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટરે વેચાઈ રહ્યું છે.   

અમદાવદામાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો પેટ્રોલ ₹94.68 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹90.35 પ્રતિ લિટરે મળી રહ્યું છે. તો ભારતમાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ પોર્ટ બ્લેરમાં છે, જ્યાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹82.46 પ્રતિ લિટર છે અને ડીઝલ ₹78.05 પ્રતિ લિટર છે.   

ચૂંટણી બાદ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર એક અફવા ફેલાઈ રહી હતી કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અનુક્રમે ₹10 અને ₹12.50 પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, PIB ફેક્ટ ચેકે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ભારત સરકારે આવો કોઈ આદેશ જારી કર્યો નથી.  

ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 119 ડોલરને વટાવી ગયા છે. યુદ્ધ શરૂ થયું તે પહેલાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 70 ડોલરની આસપાસ હતા. હાલ બ્રેન્ટ ક્રૂડ 119 ડોલર પ્રતિ બેરલ ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જ્યારે WTIના ભાવ પ્રતિ બેરલ 106 ડોલર છે.  

