Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /પેટ્રોલ-ડીઝલમાં ભાવ વધારા બાદ નવા રેટ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

પેટ્રોલ-ડીઝલમાં ભાવ વધારા બાદ નવા રેટ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 20, 2026, 11:10 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:10 AM IST

Petrol Diesel Prices Today : આજે 20 મેના રોજ દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી. જો કે, આ પહેલા સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ ઇંધણના ભાવમાં પ્રતિ લિટર આશરે 90 પૈસા સુધીનો વધારો કર્યો હતો. ત્યારે આ વધારા બાદ આજે નવા ભાવ જાહેર થયા છે. 

1/5

Petrol Diesel Prices Today : આજે 20 મેના રોજ સમગ્ર ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ મોટાભાગે સ્થિર રહ્યા. ઉલ્લેખનીય છે કે, સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ 15 મેના રોજ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો.   

2/5

જે બાદ ફરી એકવાર 19 મેના રાજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર આશરે 90 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત વધારો થવા વચ્ચે ફક્ત એક અઠવાડિયાના સમયગાળામાં આ બીજો નોંધપાત્ર વધારો છે.  

3/5

આ ભાવ વધારા બાદ આજે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹98.64 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલ ₹91.58 પ્રતિ લિટર મળી રહ્યું છે.   

4/5

અમદાવાદમાં આજના ભાવની વાત કરીએ તો પેટ્રોલ રૂપિયા 98.38 પ્રતિ લિટરના ભાવે મળી રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલ રૂપિયા 94.19 પ્રતિ લિટરના ભાવે મળી રહ્યું છે. બંનેમાં ગઈકાલના ભાવની સરખામણીમાં નજીવો વધારો થયો છે.   

5/5

ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા ભાવો અનુસાર, સ્થાનિક વેટ અને પરિવહન ખર્ચમાં તફાવતને કારણે વિવિધ શહેરોમાં ભાવમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.  

Tags:
Petrol Diesel price
petrol
diesel
Petrol Diesel Prices Today
Iran Us War

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હાર બાદ રિષભ પંતે ગુમાવ્યો પિત્તો, ગુસ્સામાં બોલ્યો અપશબ્દ, જાણો કઈ વાતથી થયો નારાજ

હાર બાદ રિષભ પંતે ગુમાવ્યો પિત્તો, ગુસ્સામાં બોલ્યો અપશબ્દ, જાણો કઈ વાતથી થયો નારાજ

Rishabh Pant1 min ago
2

દીકરીના લગ્ન માટે મળશે પૈસા! 11 શહેરોમાં બનશે ટાઉનશિપ; સરકારની મોટી જાહેરાત, જાણો...

bihar new township project21 min ago
3

બહારનું આરોગવાના શોખીનો ચેતી જજો! સમોસામાંથી વંદો નીકળતા મહિલા ગ્રાહકે કર્યો હોબાળો

breaking news47 min ago
4

Railway Jobs: 10 પાસ પર રેલવેમાં મોટી ભરતી, નથી કોઈ પરીક્ષા કે ઈન્ટરવ્યું, જાણો

SECR Apprentice Recruitment 202653 min ago
5

PM મોદીએ મેલોનીને ગિફ્ટ કર્યું 'મેલોડી' ચોકલેટનું પેકેટ, જોતાં જ ખુશ થયા ઇટાલીના PM

Melody56 min ago