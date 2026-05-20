/પેટ્રોલ-ડીઝલમાં ભાવ વધારા બાદ નવા રેટ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Prices Today : આજે 20 મેના રોજ સમગ્ર ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ મોટાભાગે સ્થિર રહ્યા. ઉલ્લેખનીય છે કે, સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ 15 મેના રોજ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો.
જે બાદ ફરી એકવાર 19 મેના રાજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર આશરે 90 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત વધારો થવા વચ્ચે ફક્ત એક અઠવાડિયાના સમયગાળામાં આ બીજો નોંધપાત્ર વધારો છે.
આ ભાવ વધારા બાદ આજે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹98.64 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલ ₹91.58 પ્રતિ લિટર મળી રહ્યું છે.
અમદાવાદમાં આજના ભાવની વાત કરીએ તો પેટ્રોલ રૂપિયા 98.38 પ્રતિ લિટરના ભાવે મળી રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલ રૂપિયા 94.19 પ્રતિ લિટરના ભાવે મળી રહ્યું છે. બંનેમાં ગઈકાલના ભાવની સરખામણીમાં નજીવો વધારો થયો છે.
ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા ભાવો અનુસાર, સ્થાનિક વેટ અને પરિવહન ખર્ચમાં તફાવતને કારણે વિવિધ શહેરોમાં ભાવમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.