ક્રૂડ ઓઈલ નરમ પડ્યું... ઘટી ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ચાલી રહેલી અસ્થિરતા વચ્ચે ભારતીય બજારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. તાજેતરમાં સરકારે એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડીને ઓઈલ કંપનીઓને રાહત આપી હતી.
 

Updated:Apr 25, 2026, 08:44 AM IST

Petrol Diesel Price : અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ફરી એકવાર સમાધાન સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો શરૂ થઈ ગયા છે. શાંતિની આશાઓ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ જે શુક્રવારે પ્રતિ બેરલ 106 ડોલરને સ્પર્શી ગયા હતા હવે ઘટતા જોવા મળી રહ્યા છે.   

શુક્રવારના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લગભગ 106 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી વધી ગયા હતા. જો કે, સાંજ સુધીમાં પાકિસ્તાનમાં ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળના આગમન પછી ભાવમાં ઘટાડો થવા લાગ્યો. WTI ક્રૂડનો ભાવ ઘટીને 94.40 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયો. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પણ નરમ પડ્યા, જે પ્રતિ બેરલ 105 ડોલર પર સ્થિર થયા હતા. 

આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.77 અને ડીઝલનો ભાવ ₹87.71 છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹103.54 અને ડીઝલ ₹90.01 પ્રતિ લિટરે વેચાઈ રહ્યું છે.

અમદાવાદમાં આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.47 અને ડીઝલનો ભાવ ₹90.14 છે. કોલકાતામાં પેટ્રોલ ₹105.45 અને ડીઝલ ₹91.81 છે, જ્યારે ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ ₹100.84 અને ડીઝલ ₹92.38 પ્રતિ લિટરે મળી રહ્યું છે.  

ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા દાવાઓને ફગાવી દેતા, પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાની હાલમાં કોઈ યોજના નથી. 

