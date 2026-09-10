/લક્ષ્મીનારાયણ યોગ સાથે થશે પિતૃ પક્ષની શરૂઆત, આ 4 રાશિઓ થશે માલામાલ!

Pitru Paksha Lucky Zodiac Signs: દૃક પંચાગ મુજબ પિતૃ પક્ષના દિવસે લક્ષ્મીનારાયણ યોગનો દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે, જ્યોતિશ મુજબ આ દુર્લભ સંયોગથી અનેક રાશિઓનો ગોલ્ડન સમય શરૂ થઈ શકે છે, આ 4 રાશિઓને ખાસ કરીને પિતૃ પક્ષમાં ખુબ જ ફાયદો થઈ શકે છે.
Pitru Paksha Lucky Zodiac Signs: 26 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ જ્યોતિષ અને ધાર્મીક કાર્યના દ્રષ્ટ્રિકોણથી ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ અને દુર્લભ સંયોગ લઈને આવી રહ્યો છે, એક તો 26 સપ્ટેમ્બરના રોજથી જ શ્રાદ પક્ષની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, તો બીજી તરફ બુદ્ધી, વેપાર અને સંવાદના સ્વામી ગ્રહ બુધ રાશિમાંથી નીકળીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે.
જ્યારે દૃક પંચાંગ મુજબ, ધન અને સમૃદ્ધિનો સ્વામી શુક્ર તુલા રાશિમાં પહેલાથી જ હાજર છે. 26 સપ્ટેમ્બરે બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે, શુક્ર અને બુધનો યુતિ ખૂબ જ શુભ લક્ષ્મી-નારાયણ રાજયોગ બનાવશે. પિતૃ પક્ષની શરૂઆતમાં બનતો આ મહાન યુતિ ઘણા લોકો માટે પૂર્વજોના આશીર્વાદ અને નાણાકીય સમૃદ્ધિ લાવશે.
તુલા રાશિ: બુધ તમારી રાશિ (પ્રથમ ભાવ)માં ગોચર કરી રહ્યો છે, જ્યાં શુક્ર પહેલાથી જ હાજર છે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં સુધારો થશે અને તમારું આકર્ષણ વધશે. નવી વ્યવસાયિક તકો ઊભી થશે, અને અટકેલા સોદાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી વાણી તમને કામકાજ આગળ વધારવામાં મદદ કરશે. કામકાજમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે.
મિથુન રાશિ: બુધ તમારી રાશિનો અધિપતિ છે, અને આ ગોચર તમારા પાંચમા ભાવ (જ્ઞાન, શાણપણ અને બાળકો)માં થશે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકો નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. શેરબજાર, રિસર્ચ અથવા મીડિયા સાથે સંકળાયેલા લોકો તેમના અપેક્ષિત નફાથી બમણો લાભ થઈ શકે છે.
મકર રાશિ: તમારા દસમા ભાવ (કર્મ અને કારકિર્દી)માં લક્ષ્મી-નારાયણ યોગ બનશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો મળી શકે છે. નવી નોકરી શોધી રહેલા લોકોને અનુકૂળ કોલ મળી શકે છે. વ્યવસાય વિસ્તરણ યોજનાઓ સફળ થશે, અને પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત કોઈપણ જૂના વિવાદો પણ ઉકેલાઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ: બુધ તમારા નવમા ભાવ (ભાગ્ય)માં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. પિતૃ પક્ષના પહેલા દિવસથી, તમને ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળવાનું શરૂ થશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે. લાંબા સમયથી પડતર સરકારી અથવા કાનૂની બાબતોનો ઉકેલ આવશે. વિદેશ યાત્રા અથવા લાંબા અંતરની મુસાફરીથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ શક્ય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)