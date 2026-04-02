ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોગ્રહોનો ઉપરાઉપરી જબરદસ્ત સંયોગ, એપ્રિલની શરૂઆતમાં 3 રાશિવાળાને છપ્પરફાડ લાભ થશે, ધન-સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે

ગ્રહોનો ઉપરાઉપરી જબરદસ્ત સંયોગ, એપ્રિલની શરૂઆતમાં 3 રાશિવાળાને છપ્પરફાડ લાભ થશે, ધન-સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે

April Grah Gochar: એપ્રિલની શરૂઆતમાં જ બેક ટુ બેક ગોચર થઈ રહ્યા છે જેને કારણે 3 રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ થઈ શકે છે. જાણો કોને કોને આ ગોચર લાભ કરાવી શકે. 

Updated:Apr 02, 2026, 03:17 PM IST

એપ્રિલ મહિનો શરૂ થઈ ગયો છે અને આ મહિનો ગ્રહ ગોચરની રીતે ખુબ જ મહત્વનો ગણાઈ રહ્યો છે. કારણ કે બેક ટુ બેક ગ્રહગોચર થવાના છે. 1 એપ્રિલે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધે પૂર્વભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કર્યું અને હવે 2 એપ્રિલના રોજ મંગળ કુંભમાંથી મીનમાં જઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ 3 એપ્રિલના રોજ ચંદ્રમા  શુક્રના સ્વામિત્વવાળી તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રીઓનું માનીએ તો ગ્રહોનું આ બેક ટુ બેક ગોચર 3 રાશિઓ માટે સારું રહી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ ઉપરાછાપરી ગોચર ધન સંપત્તિ સંબંધિત ફાયદો કરાવી શકે છે. જમીન કે સંપત્તિ સંલગ્ન વિવાદ ઉકેલાશે. ભૌતિક સુખોમાં પણ વધારો થશે. કિમતી વસ્તુઓની ખરીદી પર ફોકસ રહેશે. જે લોકો સિંગલ હશે તેમને વિવાહનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. જે લોકો પરિણિત છે તેમને સાસરી પક્ષેથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો આવશે. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિવાળાને નોકરી, વેપાર કે રોજગાર સંલગ્ન કોઈ શોધ ચાલુ હશે તો તો પૂરી થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થઈ શકે. કાર્યસ્થળે પ્રમોશન કે ઈન્ક્રીમેન્ટ જેવા સારા સમાચાર મળી શકે છે. લાંબા સમયથી રોકાણની યોજના બનાવતા જાતકો માટે સારો સમય છે. આ દરમિયાન કરાયેલું રોકાણ તમને લાંબા સમય સુધી લાભ કરાવશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ તમારો રસ વધી શકે છે. ધાર્મિક આયોજનમાં સામેલ થવાની તક મળી શકે. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જે જાતકો નોકરી કરતા હશે તેમના માટે સારો સમય રહેશે. પ્રગતિ થઈ શકે છે. નવું વાહન કે ઘર ખરીદવાના યોગ છે. આર્થિક સમસ્યાઓથી છૂટકારો મળશે. ખર્ચા ઘટશે. આવકમાં વધારો શક્ય છે. વેપારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ શુભ સમય રહેશે. કૌશલ્યમાં વધારો થશે. એકાગ્રતા સારી થવાથી પરિણામ સારા મળી શકે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

