24 કલાક બાદ આ જાતકો પર થશે નોટોનો વરસાદ, દરેક કામમાં મળશે સફળતા, બુધ ગોચર પલટી નાખશે ભાગ્ય
Budh Gochar 2025: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ ગોચર કરી રહ્યાં છે. ઓક્ટોબરના અંતમાં થનારૂ આ ગોચર ચાર રાશિના જાતકોને જબરદસ્ત સફળતા અને ધનલાભ કરાવી શકે છે.
Budh Gochar October 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ચંદ્રમા બાદ સૌથી ઝડપી ગતિએ ચાલનાર ગ્રહ બુધ છે. બુધને ગ્રહોના રાજકુમાર પણ કહેવામાં આવે છે. 24 ઓક્ટોબરે બુધ મહત્વપૂર્ણ રાશિ પરિવર્તન કરશે, જે ચાર રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધનો પ્રવેશ
બુધ ગ્રહ ગોચર કરી વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધ 24 ઓક્ટોબરે ગોચર કરશે. પછી 10 નવેમ્બરે વક્રી થઈ જશે. ત્યારબાદ 29 નવેમ્બરે બુધ માર્ગી થશે. આ સમય ચાર રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
બુધનું રાશિ પરિવર્તન કર્ક રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપશે. કારોબારમાં મોટો લાભ થવાનો યોગ છે. નોકરી કરનારને નવી સિદ્ધિ મળી શકે છે. તમારી સંવાદ શૈલી લોકોના દિલ જીતી લેશે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા અને નોકરી કરવાનું સપનું પૂરુ થશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને બુધ ગોચર લાભ અપાવશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ મળી શકે છે. ધનલાભ થશે. ઘરમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળશે. તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. કોઈ મોટી સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. સરકારી નોકરી કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા લોકોને સફળતા મળવાનો યોગ છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
બુધ ગોચર કરી વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને આ જાતકોને સકારાત્મક ફળ આપશે. કુંવારા લોકોના લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. પરિણીત લોકોનો પાર્ટનર સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. કોઈ જૂનો વિવાદ ખતમ થઈ શકે છે. માન-સન્માન મળશે.
કુંભ રાશિ
બુધ ગ્રહનું રાશિ પરિવર્તન કુંભ રાશિના જાતકોને નોકરી-વેપારમાં લાભ કરાવશે. તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા પ્રદર્શનમાં સુધાર થશે. નોકરી કરનારની ઈચ્છીત જગ્યાએ બદલી થઈ શકે છે. પિતા સાથે સંબંધ મજબૂત થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
Trending Photos