/અશુભ ગ્રહનો ચમત્કાર! આ રાશિઓ માટે શરૂ થયો સુવર્ણ સમય, મળશે પૈસા અને પદ-પ્રતિષ્ઠા!

Pluto Transit: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પ્લુટો કે જેને યમ ગ્રહ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તે પુર્નજન્મ, અને નવી શરૂઆત કરનારો ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. 13 જુલાઈએ આ ગ્રહ ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશી રહ્યો છે. જે કેટલીક રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે.
પ્લુટો કે જેને યમના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ યમ ગ્રહ ખુબ જ ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે. ગ્રહ ગોચર અને જ્યોતિષમાં તેને છૂપાયેલી શક્તિઓ, અંત, નવી શરૂઆત, નિયંત્રણ અને આંતરિક શક્તિનું પ્રતિક ગણાય છે. પ્લુટો એટલે કે યમ ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ નક્ષત્ર લાંબા ગાળે સફળતા, અનુશાસન, નેતૃત્વ અને જીતનું પ્રતિક ગણાય છે. આવામાં આ નક્ષત્રમં પ્લુટોનું ગોચર ખુબ જ પ્રભાવશાળી ગણાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 13 જુલાઈથી પ્લુટો નક્ષત્ર ગોચર કરશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને ખુબ જ ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે પ્લુટોનું નક્ષત્ર ગોચર ખુબ જ લાભકારી સાબિત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારી ફેરફાર જોવા મળશે. જો તમે લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું કે પછી નવું કામ શરૂ કરવાનું વિચારતા હશો તો તેના માટે શુભ સમય છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી અલગ ઓળખ બની શકશે. તમારા માન સન્માનમાં વધારો થશે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ નક્ષત્ર ગોચર ખુબ જ શુભ જોવા મળી રહ્યું છે. તમને દરેક કામમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે. અટકેલા કામો પાર પડશે. પૈતૃક સંપત્તિ કે જૂના રોકાણથી સારો લાભ થઈ શકે છે. જીવનમાં કોઈ નવી શરૂઆત કરી શકો છો. નવું મકાન કે વાહન ખરીદવાના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે.
ધનુ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર શાનદાર સાબિત થઈ શકે છે. તમને કરિયરમાં લાભ મેળવવાની તક મળશે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે જોડાયેલા લોકોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે. બિઝનેસમાં કઈક નવું કરી શકો છો. ઘર પરિવારમાં કોઈ માંગલિક કાર્ય પૂરું થઈ શકે છે. ધાર્મિક મુસાફરી કરી શકો છો.
મકર રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી જે ચીજ માટે પરેશાન હતા તે પરેશાની દૂર થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ કરી શકો ચો. કોઈ નવું કામ શરૂ કરી શકો છો. નવું મકાન કે વાહન ખરીદવાના પણ યોગ છે. વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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