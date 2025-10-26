ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

PM Kisan Scheme: સૌથી મોટા સમાચાર, 21મા હપ્તાની તારીખ ફાઈનલ! આ દિવસે આવશે 2000 રૂપિયા

Updated:Oct 26, 2025, 01:09 PM IST

નવેમ્બરમાં આવશે 21મો હપ્તો!

સરકાર નવેમ્બર 2025ની શરૂઆતમાં પીએમ-કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 21મો હપ્તો જાહેર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.  

2 ઓગસ્ટના રોજ 20મો હપ્તો જાહેર થયો હતો

20મો હપ્તો 2 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીથી 9.71 કરોડ ખેડૂતોને ₹20,500 કરોડથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કરી હતી.

આ રાજ્યોને 21મો હપ્તો મોકલાયો

સરકારે આ વખતે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને પહેલાથી જ 21મો હપ્તો મોકલી દીધો છે. સરકારે 26 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ ખાસ કરીને હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડના ખેડૂતો માટે 21મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો, જેઓ તાજેતરમાં આવેલા પૂર અને ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત થયા હતા.

ત્રણ હપ્તામાં 6,000

આ યોજના હેઠળ દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને વર્ષમાં ત્રણ હપ્તામાં ₹6,000 મળે છે. એટલે કે, દરેક હપ્તામાં ₹2,000.

21મો હપ્તો હજુ સુધી જાહેર થયો નથી

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર 21મો હપ્તો હજી સુધી જાહેર થયો નથી. પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ દેશના કરોડો ખેડૂતોને સારા સમાચાર મળવાના છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં ખેડૂતોના ખાતામાં ₹2,000ની રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.  

