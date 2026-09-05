/PM મોદીના સ્વાગત પહેલાં વડોદરાની બદલાઈ ‘સૂરત’! 250 ગામોમાં સફાઈનો ધમધમાટ

PM Modi Gujarat Visit : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 8 સપ્ટેમ્બરના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને વડોદરા અને નવસારીમાં ‘સ્વચ્છતા સે સ્વાગત’ અભિયાન શરૂ કરાયું છે. સાથે જ વૃક્ષારોપણ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપી જનભાગીદારીથી વડોદરાને સ્વચ્છ અને હરિયાળું બનાવવાનો સંકલ્પ લેવાયો છે.
PM Modi Gujarat Visit : વડોદરા અને નવસારીમાં વડાપ્રધાનના સ્વાગત માટે ‘સ્વચ્છતા સે સ્વાગત'ના નવતર અભિયાનનો પ્રારંભ કરાયો. PM મોદીના સ્વચ્છ ભારત અને પર્યાવરણ સંરક્ષણના સંકલ્પને સાકાર કરવાની દિશામાં વડોદરા જિલ્લામાં સ્વચ્છતા, હરિયાળી અને પર્યાવરણ સંરક્ષણનું જનઅભિયાન હાથ ધરાયું છે.
વડાપ્રધાનના સ્વચ્છ ભારત મિશનના મંત્રને આગળ ધપાવતા જિલ્લામાં વ્યાપક સફાઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી. અત્યાર સુધીમાં 250 ગામોમાં સફાઈ અભિયાન, 313 ચો.કિ.મી. વિસ્તારની સફાઈ અને 505 કિ.મી. રસ્તાઓની સફાઈ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
આશરે 1,835 મેટ્રિક ટન ઘન કચરાનો વૈજ્ઞાનિક નિકાલ કરાયો. સ્વચ્છતા સાથે વડાપ્રધાનના ‘એક પેડ મા કે નામ’ જેવા પર્યાવરણ સંરક્ષણના સંદેશને અનુરૂપ જિલ્લામાં વ્યાપક વૃક્ષારોપણ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.
સરકારી જમીનો, રસ્તાઓની બંને બાજુ, શાળા-આંગણવાડી પરિસરો અને જળાશયો આસપાસ વૃક્ષારોપણ દ્વારા હરિયાળું વડોદરા બનાવવાનો સંકલ્પ લેવાયો છે.
સ્થાનિક આગેવાનો, યુવાનો, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અને નાગરિકોની ભાગીદારીથી સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણનું જનઆંદોલન શરૂ થયું. સ્વચ્છતા અને હરિયાળીના સંકલ્પ સાથે વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરવા વડોદરા જિલ્લો સજ્જ બન્યો છે.