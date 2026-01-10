ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સોમનાથ દાદાની ભક્તિમાં લીન થયા PM મોદી; ભક્તિ, શક્તિ અને ટેકનોલોજીનો અનોખો સંગમ

Somnath Swabhiman Parv: પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ સોમનાથ મહાદેવના પાવન સાનિધ્યમાં તાજેતરમાં 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ'ની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે સોમનાથની પવિત્ર ભૂમિ પર ભક્તિ, શક્તિ અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો એક અનોખો સમન્વય જોવા મળ્યો હતો. દેશના વડાપ્રધાન અને શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિએ આ મહોત્સવને વધુ દિવ્ય બનાવ્યો હતો.

Updated:Jan 10, 2026, 10:55 PM IST

આકાશમાં ડ્રોન દ્વારા કંડારાયો ૧૦૦૦ વર્ષનો ઈતિહાસ

1/15
image

કાર્યક્રમનું મુખ્ય આકર્ષણ રાત્રિના સમયે યોજાયેલ અત્યાધુનિક ડ્રોન શો રહ્યો હતો. સેંકડો ડ્રોન્સે અંધકારભર્યા આકાશને રોશનીથી ભરી દીધું હતું. આ ડ્રોન દ્વારા સોમનાથ મંદિરની ૧૦૦૦ વર્ષની સંઘર્ષ અને વિજયની 'સ્વાભિમાન યાત્રા'નું સચિત્ર નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હતું. 

2/15
image

આકાશમાં સર્જાયેલી આ દિવ્ય આકૃતિઓ જોઈને ઉપસ્થિત જનમેદની મંત્રમુગ્ધ થઈ ગઈ હતી અને સમગ્ર પ્રભાસ ક્ષેત્ર રાષ્ટ્રીય ગૌરવના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

ઓમકાર જાપ અને સંતોની ઉપસ્થિતિ

3/15
image

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમનાથ મંદિરમાં વિશેષ દર્શન અને પૂજા-અર્ચના કરી હતી. ગર્ભગૃહમાં ભગવાન ભોળાનાથના સાનિધ્યમાં પીએમ મોદીએ કરેલા 'ઓમકાર જાપ'થી વાતાવરણ અત્યંત પવિત્ર બની ગયું હતું. 

4/15
image

આ ઐતિહાસિક ક્ષણે સૌરાષ્ટ્રના નામાંકિત સાધુ-સંતો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાં ઈન્દ્રભારતી બાપુ (પ્રમુખ, જૂનાગઢ સાધુ અખાડા), મહામંડલેશ્વર મહેન્દ્રનાથ ગિરી બાપુ, શેરનાથ બાપુ. આ વરિષ્ઠ સંતોની હાજરીએ કાર્યક્રમમાં આધ્યાત્મિક ઉર્જાનો સંચાર કર્યો હતો.

જનમેદનીનું ઘોડાપુર અને મોદીનો ક્રેઝ

5/15
image

સોમનાથની ગલીઓ અને માર્ગો પર માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું હતું. ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા હોવા છતાં, લોકો પોતાના પ્રિય નેતાની એક ઝલક મેળવવા આતુર હતા. જ્યારે વડાપ્રધાન મંદિરની બહાર નીકળ્યા, ત્યારે 'મોદી-મોદી' અને 'હર હર મહાદેવ'ના ગગનભેદી નારાઓ સાથે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. 

6/15
image

લોકોએ આ ઐતિહાસિક પળને પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરી લીધી હતી. 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ' માત્ર એક ઉત્સવ નહોતો, પરંતુ ભારતની સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને આધુનિક પ્રગતિના મિલનનું પ્રતીક બની રહ્યો.

7/15
image

8/15
image

9/15
image

10/15
image

11/15
image

12/15
image

13/15
image

14/15
image

15/15
image
Somnath Swabhiman ParvgujaratsomnathGrand welcome for PM ModiSomnath templeperform Maha Aartimahadevchanting Omkar

