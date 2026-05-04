પગાર પંચ અંગે PM મોદીએ કરી હતી મોટી જાહેરાત, હવે સરકારી કર્મચારીઓને મળશે બમ્પર બોનસ
Pay Commission: રાજ્યના કર્મચારીઓને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના વચનની યાદ અપાવી શકે છે. તેમણે ચૂંટણી રેલીમાં પગાર પંચ લાગુ કરવાનું વચન આપ્યું હતું. પગાર પંચના અમલીકરણથી કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો થશે.
8th pay commission, 7th pay commission, narendra modi, business news, pay commission, west bengal results, Gujarati News, election result 2026, 8મું પગાર પંચ, 7મું પગાર પંચ, નરેન્દ્ર મોદી, બિઝનેસ સમાચાર, પગાર પંચ, પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામો, ગુજરાતી સમાચાર, ચૂંટણી પરિણામ 2026,
બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ સરકારી કર્મચારીઓને ખાતરી આપી હતી કે રાજ્યમાં 7મા પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવશે. હવે, 4 મેના રોજ ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થતાં, ભાજપ બંગાળમાં મોટી જીત માટે તૈયાર છે. પરિણામે, જો ભાજપ સરકાર બનાવે છે, તો બંગાળના કર્મચારીઓને ટૂંક સમયમાં 7મા પગાર પંચની ભેટ મળી શકે છે.
વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પૂર્વ મિદનાપુરમાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરતી વખતે કહ્યું હતું કે જો ભાજપ રાજ્યમાં સરકાર બનાવશે તો 7મું પગાર પંચ બનાવવામાં આવશે. એ નોંધનીય છે કે બંગાળમાં તેમના પ્રચાર દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રીએ 6 ગેરંટીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ ગેરંટીઓમાંની છેલ્લીમાં 7મા પગાર પંચ સંબંધિત ખાતરીનો સમાવેશ થતો હતો.
હાલમાં, પશ્ચિમ બંગાળમાં પગાર 6ઠ્ઠા પગાર પંચની ભલામણો પર આધારિત છે. તેથી, જો રાજ્યમાં 7મા પગાર પંચની ભલામણોના આધારે પગાર ચૂકવવામાં આવે છે, તો તે રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. બંગાળમાં નવી સરકાર ક્યારે 7મું પગાર પંચ બનાવશે અને વધેલા પગાર ક્યારે વહેંચવાનું શરૂ થશે તે જોવાનું બાકી છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ હાલમાં 8મા પગાર પંચ પર નજર રાખી રહ્યા છે. NC-JCM એ તાજેતરમાં દિલ્હીમાં પગાર પંચ સાથે એક મોટી બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં કર્મચારી સંગઠનોએ પગાર વધારો, નિવૃત્તિ, ફિટમેન્ટ પરિબળો વગેરે અંગેની તેમની માંગણીઓ રજૂ કરી. 8મા પગાર પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી. આ પગાર પંચ પાસે 18 મહિનાનો સમય છે.
રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારો માટે સમાન પગાર પંચ હોવું ફરજિયાત નથી. 11મું પગાર પંચ હાલમાં કેરળમાં અમલમાં છે, જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર હજુ પણ તેના કર્મચારીઓને 7મા પગાર પંચ અનુસાર પગાર ચૂકવી રહી છે. રાજ્યો તેમના બજેટના આધારે પગાર પંચ સંબંધિત નિર્ણયો લે છે. હાલમાં બંગાળમાં 6ઠ્ઠું પગાર પંચ અમલમાં છે.
Trending Photos