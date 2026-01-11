ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની ખાસ તસવીરો : શાનથી નીકળી શૌર્ય યાત્રા, વડાપ્રધાને ડમરું વગાડ્યું

Somnath Swabhiman Parv : ખુલ્લી જીપમાં સવારમાં થઈને પ્રધાનમંત્રી મોદી શૌર્ય યાત્રામાં પહોંચ્યા હતા. શૌર્ય યાત્રામાં સામેલ લોકોનું તેઓ અભિવાદન ઝીલતા ઝીલતા આગળ વધ્યા હતા. સોમનાથના ઈતિહાસની ઝાંખીની આ અનોખી યાત્રા છે. જ્યાં દેશભરમાંથી શિવભક્તો ઉમટ્યા છે. મંદિર પર પહેલા હુમલાને એક હજાર વર્ષ થયા. 
 

Updated:Jan 11, 2026, 10:55 AM IST

કેસરી સાફામાં સજ્જ વડીલોએ વ્યક્ત કર્યો વડાપ્રધાન પ્રત્યે સ્વાભિમાન અને શૌર્યનો ભાવ

1/5
image

સોમનાથ ખાતે યોજાયેલી શૌર્ય સ્વાભિમાન સભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રત્યે વરિષ્ઠ નાગરિકોની અનોખી લાગણી અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. 

2/5
image

વેરાવળના સિનિયર સિટિઝન્સ ટ્રસ્ટના ૬૫થી વધુ વડીલો એકસરખા કેસરી સાફા બાંધી શૌર્ય સ્વાભિમાન સભામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વડાપ્રધાનના સ્વાગત-સન્માન સાથે રાષ્ટ્રભાવના વ્યક્ત કરી હતી.

3/5
image

આ પ્રસંગે સિનિયર સિટિઝન્સ ટ્રસ્ટ વેરાવળના પ્રમુખ, દીપકભાઈ ટીલાવતે જણાવ્યું હતું કે, “સોમનાથની પવિત્ર ભૂમિ પર આવી ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બનવાનો અમને ગર્વ છે. વડાપ્રધાન પ્રત્યે આદર અને સન્માન વ્યક્ત કરવા માટે અમે સૌએ કેસરી સાફા બાંધી તેમનું સ્વાગત-સત્કાર કરવાનો નિર્ધાર કર્યો છે.”

4/5
image

શૌર્ય, સ્વાભિમાન અને રાષ્ટ્રચેતનાના પ્રતિક સમી આ સભામાં વરિષ્ઠ નાગરિકોની ઉત્સાહી હાજરીએ સમગ્ર વાતાવરણને ગૌરવસભર અને પ્રેરણાદાયી બનાવ્યું હતું.  

5/5
image
Somnath Swabhiman ParvSomnath templepm modiસોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વસોમનાથ મંદિર

Trending Photos