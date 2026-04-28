Poha Side Effects: આ 5 તકલીફો હોય તેણે પોહા ન ખાવા, પોહા ખાવાથી થાય છે આડઅસર
Poha Side Effects: સવારના નાસ્તામાં પોહા સૌથી વધુ બને છે. પોહા ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને ઝડપથી બની જાય છે તેથી સવારે નાસ્તામાં વારંવાર પોહા બને છે. પરંતુ 5 રોગ હોય તેમણે પોહા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ 5 સમસ્યામાં પોહા ખાવાથી સમસ્યા વધી જાય છે.
ડાયાબિટીસ
પોહામાં કાર્બ્સ વધારે હોય છે. ડાયાબિટીસના દર્દી પોહા ખાય તો બ્લડ શુગર સ્પાઈક થઈ શકે છે. તેથી બ્લડ શુગર હોય તેમણે પોહા ખાવાનું ટાળવું અથવા તો પોહા એવી રીતે બનાવવા જેમાં પોહા જેટલા જ પ્રમાણમાં શાકભાજી હોય.
સ્થૂળતા
જે લોકોનું વજન વધારે હોય તેમણે પણ પોહા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. પોહામાં કાર્બ્સનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. પોહા કેલેરીથી ભરપુર હોય છે. પોહા ખાવાથી વજન વધી શકે છે. તેથી વજન વધારે હોય તે લોકોએ ઓછા પ્રમાણમાં પોહા ખાવા.
સ્કિન પ્રોબ્લેમ
જે લોકોને એલર્જીના કારણે સ્કિન પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તેમણે પોહા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. પોહા ખાવાથી સોજો, શ્વાસની સમસ્યા, સ્કિન પર ખંજવાળ વધી શકે છે.
ગેસ
ગેસ અને બ્લોટિંગ હોય ત્યારે પણ પોહા ખાવાનું ટાળવું. પોહા ખાવાથી ગેસની તકલીફ વધી શકે છે. પોહા ખાધા પછી ઘણા લોકોને એસિડિટી પણ થઈ જતી હોય છે.
પોષણની ખામી
મોટાભાગે પોહા સાથે ચા પીવામાં આવે છે. ચા સાથે પોહા ખાવાથી કેલ્શિયમ અને આયરનના અવશોષણમાં બાધા ઊભી થાય છે. તેથી ચા સાથે પોહા ખાવાનું પણ ટાળવું.
