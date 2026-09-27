/પિતૃ પક્ષમાં આ 5 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત, મળશે પિતૃઓના આશિર્વાદ!

Lucky Zodiac Signs: પિતૃ પક્ષ શરૂ થઈ ગયો છે. તે 10 ઓક્ટોબરના રોજ સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા સાથે સમાપ્ત થશે. પિતૃ પક્ષ દરમિયાન ઘણી રાશિઓને સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળશે.
Lucky Zodiac Signs: જ્યોતિષ માન્યતાઓ અનુસાર, પિતૃ પક્ષનો સમયગાળો પૂર્વજો માટે પ્રાર્થના અને શ્રાદ્ધ કરવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. પિતૃ પક્ષ 26 સપ્ટેમ્બરથી 10 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. પિતૃ પક્ષ દરમિયાન ગ્રહોની સ્થિતિ અનુસાર, ઘણી રાશિઓ માટે સમય અનુકૂળ રહેશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન બનેલા યોગ આ રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. પિતૃ પક્ષ દરમિયાન આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ જોઈ શકે છે. ચાલો પિતૃ પક્ષ દરમિયાન આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિનો કાર્ય અને કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ સારો સમય રહેશે. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. જૂના બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. તમને તમારા અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. આ તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ માટે સારું રહેશે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિના જાતકોનો કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં સારો સમય રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. તેમને જૂના સંપર્કોથી ફાયદો થઈ શકે છે. નાણાકીય રીતે, આ તમારા માટે સુવર્ણ સમયગાળો રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સમય સારો રહેશે.
મિથુન રાશિ: નોકરી શોધી રહેલા મિથુન રાશિના લોકો નવી નોકરી શોધીને ખુશ થઈ શકે છે. તેમને તેમના નવા કાર્યમાં સફળતા મળશે અને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વ્યવસાયોને કોઈ મોટા સોદાથી ફાયદો થઈ શકે છે.
મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકોને નસીબ તેમના પક્ષમાં મળશે. તેઓ તેમની મહેનતનું ફળ મેળવશે. નોકરી કરતા લોકો માટે સમય સારો રહેશે. તેમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. પિતૃ પક્ષનો સમયગાળો આ રાશિઓ માટે અનુકૂળ રહેશે. તેમણે તેમના પૂર્વજો માટે તર્પણ અને શ્રાદ્ધ વિધિઓ પૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે કરવી જોઈએ.
કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે તેમના પરિવાર અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં સમય સારો રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો સુધરશે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. જો કે, ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો, કારણ કે તેનાથી ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.