/ચક્રવાતનો ખતરો! અંબાલાલની આગાહી વચ્ચે બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડાની શક્યતા, ગુજરાતમાં વરસાદનો આખરી રાઉન્ડ ભૂક્કા કાઢશે!

Ambalal Patel Rain Forecast: દેશમાં ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ હવામાનમાં આવતા પલટાને કારણે હજુ પણ ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. દેશમાં એકસાથે પાંચ ચક્રવાતી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં 25 રાજ્યોમાં હળવાથી ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી વચ્ચે બંગાળની ખાડી અને મ્યાનમારના આસપાસના વિસ્તારોમાં સર્જાયેલી કુદરતી પ્રક્રિયાને કારણે ચક્રવાત અને વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. 30 સપ્ટેમ્બરે દેશના અનેક રાજ્યો સહિત ગુજરાતના હવામાનમાં પણ મોટો પલટો જોવા મળી શકે છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના જણાવ્યા અનુસાર, મ્યાનમારના દરિયાકાંઠા, ઉત્તર-પૂર્વ બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ-પૂર્વ બાંગ્લાદેશના વિસ્તારોમાં સર્જાયેલું ડિપ્રેશન ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે આ સિસ્ટમ મ્યાનમારના મિન્ડત નજીક કેન્દ્રિત હતી. આગામી સમયમાં આ સિસ્ટમ ધીમે ધીમે નબળી પડીને 'વેલ માર્ક્ડ લો પ્રેશર'માં ફેરવાશે અને મિઝોરમ, ત્રિપુરા અને બાંગ્લાદેશ તરફ આગળ વધશે.
આ સિસ્ટમના કારણે ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યો જેવા કે નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, આસામ અને મેઘાલયમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. પરિણામે, બંગાળની ખાડીના અસરગ્રસ્ત દરિયાઈ વિસ્તારોમાં માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની કડક સલાહ આપવામાં આવી છે. હવામાનની આ સ્થિતિને કારણે દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે. રાજસ્થાનમાં 70 થી 80 કિમી/કલાક, ઓડિશામાં 65 કિમી/કલાક અને ઉત્તરાખંડમાં 50 થી 60 કિમી/કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને ઓડિશામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. ભારે વરસાદના કારણે પહાડી વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન (Landslide) થવાનું જોખમ વધી ગયું છે. જોકે, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં 30 સપ્ટેમ્બરથી અને મધ્ય ભારતમાં 2 ઓક્ટોબરથી હવામાન મુખ્યત્વે શુષ્ક થવા લાગશે, પરંતુ આગામી 4 થી 5 દિવસમાં દક્ષિણ ભારત તરફ ફરી વરસાદની નવી ઇનિંગ શરૂ થઈ શકે છે.
ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે ગુજરાતમાં વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાજ્યના 17 જેટલા જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે છાંટા પડવાની સંભાવના છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ અને વાવ-થરાદ. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને તાપી. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને કચ્છનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાતમાં હાલ ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા ચાલુ હોવાથી વરસાદી પ્રવૃત્તિઓમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો નોંધાશે. 1 ઓક્ટોબર બાદ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઘટી જશે અને 2 ઓક્ટોબરથી 4 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હવામાન સંપૂર્ણપણે સૂકું રહેવાની શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.